人民网北京12月4日电 （记者张博岚）12月2日，由北京外国语大学柬埔寨研究中心主办，中国华侨历史博物馆、中山大学东南亚研究所、中国（昆明）南亚东南亚研究院老挝研究所、中柬文化交流联盟协办的“第二届中国柬埔寨国别研究学术共同体研讨会”在中国华侨历史博物馆举行。

来自全国25家高校和科研机构的70多位专家学者汇聚一堂，就柬埔寨研究发展进路集思广益，从不同视角为柬埔寨研究理思路、提方法、给建议。研讨会致辞环节由中国华侨华人研究所研究员罗杨主持，主旨发言环节由北外亚洲学院副院长、柬埔寨研究中心主任顾佳赟主持。

参与研讨会人员合影留念。北京外国语大学柬埔寨研究中心研究人员 邓皓轩摄

中国华侨历史博物馆副馆长宁一介绍了中国华侨历史博物馆的发展历史、创建过程、馆藏文物、职责使命等，分享了柬埔寨华侨华人社会发展历史，强调华人华侨文物文化遗产的重要性。

北京外国语大学亚洲学院副院长、柬埔寨研究中心主任顾佳赟介绍了首届中国柬埔寨国别研究学术共同体研讨会召开以来，国内柬埔寨研究领域发生的积极变化。他指出，目前国内学者出版和发表的柬埔寨研究成果数量仍有限。他认为，在百年变局之下，需要以开放、发展的视角将柬埔寨国别研究与区域研究、人类问题研究相结合。

北京大学区域与国别研究院副院长、东盟国家研究中心主任翟崑分享了对中国柬埔寨国别研究学术共同体的感受，从机制建设、人才培养等方面介绍了北京大学在共同体成立三年时间内作出的贡献，表达了对柬埔寨研究成长为中国区域国别研究先行者、突破者的期待。

当天下午，“文明互鉴与柬埔寨社会文化”“百年变局与柬埔寨政治发展”“人类历史发展与高棉语演进”“全球思潮与高棉文学发展”四个平行论坛举行。来自北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学、中山大学、武汉大学、云南大学、广西民族大学、红河学院、九江学院、云南民族大学、云南师范大学、广东外语外贸大学、天津外国语大学、华东师范大学等高校，以及中国现代国际关系研究院、中国文化遗产研究院、中国华侨华人研究所、云南省社会科学院等科研机构的学者、研究生参与研讨。

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