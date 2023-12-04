人民网伊斯兰堡12月3日电 （记者程是颉）卡拉奇大学孔子学院2日举行了建院10周年庆祝活动。中国驻卡拉奇总领事杨云东、卡拉奇大学校长哈立德·穆哈默德·伊拉奇、四川师范大学副校长张海东、中国银行卡拉奇分行行长王捷、卡拉奇大学孔子学院的中外方院长和师生等一百余人在线上线下出席了此次活动。

杨云东在致辞中表示，卡拉奇大学孔子学院积极开展中文教学和文化活动，为推广中华文化和促进中巴两国友谊作出了贡献。今年是中巴经济走廊启动十周年，经济发展需要文化融合和民心相通，他希望卡拉奇大学孔子学院能够培养更多通晓中巴文化的优秀人才，积极参与中巴经济走廊高质量发展等两国各领域合作。

哈立德·穆哈默德·伊拉奇在致辞中表示，卡拉奇大学孔子学院在过去十年取得了辉煌成绩。卡拉奇大学孔子学院不仅是南亚地区最好的语言教学中心，也是巴中友谊的重要纽带。卡拉奇大学孔子学院积极推动校际合作，中文专业本科“2+2”项目是中巴教育合作的典范，为中巴人文交流注入了活力。卡拉奇大学将大力支持孔子学院的发展，开启下一个重要的10年。

卡拉奇大学孔子学院中方院长张小平在发言中表示，过去十年，卡拉奇大学孔子学院在在办学规模、办学层次和社会服务能力等方面都得到很大提升。学院将继续发挥平台作用，助力校际合作、人才培养、学术研究和学科建设，为中巴人文交流贡献力量。

出席活动的中外嘉宾祝贺并感谢卡拉奇大学孔子学院在发展、促进巴基斯坦中文教育方面所做出的积极贡献，祝愿学院为进一步深化两国人民友谊、服务中巴经济走廊项目作出新的更大的贡献。

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