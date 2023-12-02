活动现场。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜12月1日电 （记者管克江、任皓宇）“2023净零之路暨晶澳可持续发展项目发布会”1日在迪拜世博城举行。来自政府机构、企业和国际组织的中外嘉宾齐聚一堂，共同探讨能源转型及可持续发展。

世界可持续发展工商理事会执行副会长多米尼克·沃格雷表示，世界面临气候变化的共同挑战，需要各方合作共同应对。中国在推动绿色能源发展方面作出了巨大努力。期待各位嘉宾的探讨和交流可以为推动可持续发展及清洁能源转型贡献更多智慧。

中国生态环境部宣传教育中心主任田成川表示，企业行动在落实碳减排目标方面可以发挥重要作用，特别是以光伏、风电为代表的可再生能源企业对支撑《巴黎协定》目标的实现具有重要意义。在推动自身可再生能源发展基础上，中国企业生产的风电和光伏产品为全球碳中和作出巨大贡献。希望中国企业抓住碳中和的历史机遇，为全球可持续发展作出更大贡献。

联合国政府间气候变化专门委员会前副主席穆纳辛格表示，可持续发展问题是人类面临的一项重要挑战。面对全球性挑战，国际社会需要携起手来，共同努力。“全球南方”与“全球北方”都需要和平、繁荣和可持续发展，共建“一带一路”倡议展示出一条可行的路径。“中国在实现经济增长的同时也努力推动绿色发展，生态环境保护成就显著，森林资源增长迅速，这些经验都值得借鉴。中国正在成为可持续发展的引领者。”

晶澳科技董事、助理总裁靳军辉表示，晶澳科技可持续发展项目发布会承载着“晶澳人”对团结、合作、共赢的美好期盼。期待同社会各界朋友一如既往地开展对话，加强交流，增进互信，推动合作，共创可持续发展的美好明天。

联合国气候变化迪拜大会期间，阿联酋在举办地迪拜世博城开辟单独区域，面向公众举行数百场活动，凝聚应对气候变化共识。此次活动是在迪拜世博城中阿经贸交流中心举办的全球气候行动和科技创新系列活动之一。

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