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国际观察：联合国气候变化迪拜大会亟待解决哪些问题

2023年11月30日10:44 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜11月30日电题：联合国气候变化迪拜大会亟待解决哪些问题

　　新华社记者郭爽 邰背平 陈梦阳

　　全球气温屡创历史新高，极端天气事件日益频发，气候危机正威胁世界每个角落。多个国际机构强调，全球减排“窗口正在迅速关闭”，人类需要刻不容缓的气候行动，尽快减少排放，以避免因气候变化引发的一系列严重灾难。

　　在这一背景下，11月30日至12月12日在阿联酋迪拜召开的《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）举世瞩目。本届大会需要完成《巴黎协定》的首次全球盘点，解决一系列关于落实的问题，并充分响应发展中国家和脆弱群体的关切，以找到关键问题的切实解决方案。

　　首次全球盘点应成“转折点”

　　依据《巴黎协定》第十四条的规定，《公约》缔约方会议应在2023年进行第一次全球盘点，此后每5年进行一次，旨在评估实现《巴黎协定》宗旨和长期目标的集体进展情况。

　　然而，全球气候变化形势严峻。根据联合国环境规划署近期发布的2023年排放差距报告估计，在当前排放量的基础上，2030年全球温室气体排放量要减少28%，才能实现《巴黎协定》中到本世纪末将全球升温幅度控制在2摄氏度以下的目标，要减少42%才能实现1.5摄氏度目标。

　　另一份近期发布的有关第一次全球盘点技术对话的综合报告也指出，减排窗口正在关闭，目前全球气候行动仍不足以实现《巴黎协定》的目标。

　　“这份综合报告把牌摆到了桌面上——只不过这不是一场游戏。国际社会没有走上实现《巴黎协定》长期目标的轨道，确保宜居和可持续未来的机会之窗正在迅速关闭。”《公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在一份声明中说。

　　《公约》秘书处在大会召开前发布的新闻公报中强调此次全球盘点“必须成为转折点”，并要求各方采取果断行动，在2030年前弥补关键性差距，对全球盘点作出强有力的回应。

　　COP28应开辟“新道路”

　　主题为“团结、行动、落实”的COP28，除了要完成首次全球盘点，还需要解决一系列关于落实的问题，重点讨论包括减排与能源转型，适应与损失和损害，资金、技术、能力建设支持，以及加强国际合作等问题。

　　《公约》秘书处在新闻公报中指出，COP28必须开辟一条“新道路”，即快速推进能源转型，解决气候融资问题，按规定运行损失和损害基金，通过粮食、卫生健康和自然等方面的行动改善民众的生活，并减少全球温室气体排放量。

　　大会正式开幕前，COP28候任主席苏丹·贾比尔表示，积极的势头已经出现。他强调，中美近期达成的共识是COP28前的一项重要成果。中美《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，响应了国际社会对采取气候行动的持续呼声。

　　国际气候资金承诺应兑现

　　国际社会呼吁，本届大会应就全球适应目标达成有力决定，完成损失和损害资金机制建设，充分响应发展中国家长期呼吁的资金、技术及能力建设支持需要。全球适应目标的概念来自《巴黎协定》，旨在提高全球适应能力、增强复原力并减少应对气候变化的脆弱性。

　　“许多脆弱国家，特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家，已经在经历超出人们所能适应的气候变化后果。”贾比尔在大会召开前说。

　　适应与损失和损害是许多气候脆弱国家的两个核心关注议题。对于排放量较低、极易受到气候影响的脆弱国家，适应气候变化是首要任务。发达国家的历史累积排放量相对更大，但较贫困国家正在不成比例地遭受气候灾害导致的损失和损害，这个问题受到广泛关注。

　　在2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家承诺每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化，但这个承诺一直没有兑现。发展中国家呼吁，发达国家应切实兑现每年1000亿美元气候资金的承诺，明确适应资金翻倍路线图。

　　联合国秘书长古特雷斯指出，从许多方面来看，气候资金如果充足并进行正确投资，就是实现气候公正的途径。

　　中国生态环境部应对气候变化司司长夏应显表示，COP28应发出推动各方合作应对气候变化的强烈信号，确保全球气候治理沿着正确轨道行稳致远。（参与记者：王燕、罗晨、余福卿、王东震、苏小坡）

(责编：崔译戈、崔越)

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