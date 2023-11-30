新华社法国圣保罗－莱迪朗斯11月29日电 专访：中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基

新华社记者徐永春 张百慧 刘芳

“从关键部件交付到核心装置安装，中国是国际热核聚变实验反应堆计划（ITER，又称“人造太阳”计划）值得信赖的合作伙伴。我衷心感谢中国的坚定承诺和长期支持，期待与中国继续深化合作。”ITER组织总干事彼得罗·巴拉巴斯基日前接受新华社记者专访时表示。

在法国南部圣保罗－莱迪朗斯小镇，拥有多个巨大厂房的ITER装置正在建设中。巴拉巴斯基在正对施工现场的该组织会议室接受了记者采访。

会议室墙上挂着一幅书法作品，“大展鸿图”四个字行楷强劲而灵动。

ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。

巴拉巴斯基长期从事可控核聚变研究，见证了中国参与ITER从“跟跑”“并跑”到如今实现部分领域“领跑”的过程。“上世纪90年代我在ITER工作时，中国还不是该项目的一部分，”他说。“如今，中国给ITER交付的组件涵盖磁体系统、电力系统等多个方面，是项目不可或缺的组成部分。”

2006年，中国正式成为ITER计划参与方，之后不断承接关键任务，持续为ITER贡献“中国智慧”和“中国力量”。中国承担了18个采购包的制造任务，涉及磁体支撑系统、气体注入系统、可耐受极高温的反应堆堆芯“第一壁”等核心关键部件。

2019年，中核集团中国核电工程有限公司牵头，中国核工业二三建设有限公司、核工业西南物理研究院、中国科学院等离子体物理研究所以及法国法马通公司组成中法联合体，与ITER组织签署托卡马克主机安装的一号合同，标志着中国开始深度参与实验堆的“心脏”——托卡马克装置这一核心设备的安装。

托卡马克是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置。ITER的托卡马克装置总重2.3万吨。超大尺寸部件吊装和焊接，需要高精度测量和精准就位，且没有成熟经验可资借鉴。

关键工程交给中国，出于ITER组织对中国团队的高度信任。巴拉巴斯基说：“中国在技术和人力方面为ITER做出了巨大贡献。在非欧洲国家中，中国在建设现场拥有最强大的高技能建设人才队伍。中国承接核心装置安装合同，正在出色完成组装任务，非常值得信赖！”

中方团队攻坚克难，探索创新，高质量有序推进安装工作。杜瓦底座（托卡马克装置压力容器的底座）直径25米，重达1250吨，吊装精度要求将误差控制在正负5毫米以内，中方团队完成吊装的实际误差仅为2毫米。

近年来，ITER组织与中国合作不断深化，除项目本身外，还与位于合肥的中国科学院等离子体物理研究所、位于成都的核工业西南物理研究院等建立了广泛合作。巴拉巴斯基近期曾前往中国。他说：“我目睹了中国在可控核聚变领域取得的长足进步，这些进步使中国能够为ITER做出更大贡献。”

在巴拉巴斯基看来，中国政府对ITER的坚定承诺、对科学研发的一贯支持值得赞赏，相关科技水平的大幅进步令人瞩目。“中国有理由为自己对ITER所做的贡献感到自豪。我衷心感谢中国的坚定承诺和长期支持，期待与中国继续深化合作。”

ITER是一个七方合作的大型国际科研项目，巴拉巴斯基认为它取得了“7个1相加大于7”的效果。“ITER克服了当前地缘政治因素的干扰，来自不同文化背景的人们互相尊重、共同工作、和谐共处，这是非常了不起的。从这个意义上说，ITER已经超越科学范畴，体现了和平、和谐的国际合作精神。”（参与记者：邢建桥、高静）

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