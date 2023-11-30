人民网约翰内斯堡11月30日电 （记者邹松）赞比亚下凯富峡水电站项目寄宿中学28日举行移交仪式，赞比亚教育部部长、能源部常务秘书、赞比亚国家电力公司总经理出席并发表讲话，中国电建赞比亚国别代表宋明明受邀参加。

寄宿中学实景。中国电建供图

寄宿中学远景。中国电建供图

下凯富峡水电站是共建“一带一路”倡议典范工程，也是赞比亚40年来投资开发的首座大型水电站和目前在建的最大单体基础设施建设项目，项目永久工程包括业主的运营村、进场道路和永久发电工程。其中，寄宿中学是运营村工程中最核心的功能建筑。

阶梯教室。中国电建供图

宽敞明亮的教室。中国电建供图

寄宿中学最多可满足500名学生就读，包含教室、计算机室、科学实验室、艺术与家庭教学室、金属与木工车间、图书馆、多功能厅、宿舍楼、餐厅、厨房等，学校还配备有电脑、实验器材等种类齐全的现代化教育设施，为学生提供了良好的教育环境和丰富的学习资源，致力于全面提升文化素质和实用技能水平。该学校的设立，不仅将有效解决水电站工作人员子女的教育问题，同时将极大提升周边村民子女受教育的机会，增加全国受教育人数，为赞比亚的教育事业和社会发展带来长远的积极影响。

嘉宾为学校剪彩。中国电建供图

赞比亚教育部长道格拉斯·夏卡利玛强调，在今天所移交的这所学校可以看到许多现代化的教育设施，整个国家都为这所学校的落成感到骄傲。所有建设下凯富峡水电站的工程师们都接受过良好的教育，他们是学生们学习的榜样。赞比亚2022年提出全民教育政策，国家需要建设更多的教室，教育部诚挚地邀请下凯富峡水电站的投资者和建设者参与其中。

赞比亚能源部常务秘书彼得·蒙巴指出，孩子是国家的未来，同时也是未来经济发展的驱动力。据估算，累计约50万名学生将从这所学校中受益，他们将在良好的学习设施中接受优质教育，获得改变命运的机会。寄宿中学将于2024年1月正式开学，赞比亚能源部也将注入更多的资金推动学校进一步的基础设施建设。

赞比亚国家电力公司总经理维克多·马巴尼表示，赞比亚国家电力公司的使命是为赞比亚提供安全可靠的电力，提高所有赞比亚人民的生活质量，要实现这个目标，国家就必须培养一支受过高素质教育的劳动力队伍。高素质教育作为当今社会最重要的课题，寄宿中学将推动这一目标的实现。

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