新华社北京11月29日电 希腊和英国因雅典卫城帕特农神庙石雕而起的“口水仗”28日升级。两国互指对方的举动导致领导人原定当天的会晤“泡汤”。

会晤取消 希、英互相指责

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯访问英国，原定28日与英国首相里希·苏纳克会晤。然而，他接受英国媒体采访时的一番话让苏纳克在最后时刻爽约。

米佐塔基斯26日接受英国广播公司（BBC）采访时说，在大英博物馆展出的帕特农神庙石雕“属于希腊，它根本就是被偷走的”。在他看来，这不是所有权争议，而是关乎“重新统一”。

米佐塔基斯还发问：如果把世界名画《蒙娜丽莎》切成两半，放在不同国家的博物馆里，那人们还能欣赏到它的美吗？

这是9月7日在英国伦敦大英博物馆拍摄的帕特农神庙大理石雕刻。新华社记者李颖摄

米佐塔基斯此番言论招致英方不满。路透社28日援引苏纳克办公室的消息报道，希方先前已保证，不会借米佐塔基斯这次访问“重提已解决了很久的问题”，即帕特农神庙石雕的归属问题。

苏纳克的发言人告诉媒体记者，鉴于希方“不守承诺”，英方决定取消会晤。

2022年10月25日，里希·苏纳克在英国伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社记者李颖摄

但希腊方面给出不同说法。BBC援引一名希腊消息人士的话报道，希腊方面没有作出英方所谓承诺。

法新社援引一名来自希腊政府的消息人士的话报道，依照惯例，有关帕特农神庙石雕的问题“与其他双边和国际议题一道被纳入会晤议程”，而且“唐宁街10号对此知晓”。

米佐塔基斯对英方临时取消会晤表达“不悦”，提前结束访英。

2023年9月7日，一名男子在英国伦敦大英博物馆参观帕特农神庙大理石雕刻。新华社记者李颖摄

英方取消会晤的决定在英国国内引发质疑。“帕特农计划”组织咨询顾问、前英国文化与数字经济国务大臣埃德·韦齐告诉英国天空新闻频道，英方先前的立场是帕特农神庙石雕问题应由大英博物馆自己解决，苏纳克“没必要”以这种方式介入，这样不利于英国与希腊的关系。

有关石雕 双方僵局难解

希腊劳工和社会福利部长阿佐尼斯·乔治亚季斯接受BBC采访时说，米佐塔基斯有关帕特农神庙石雕的言论表达的不仅是个人看法，而且是“1100万希腊人的一致看法”，也是全球许多人的看法。

19世纪初，英国外交官埃尔金伯爵托马斯·布鲁斯从土耳其奥斯曼帝国统治下的希腊拿到当局“许可”，切割帕特农神庙大量石雕并运回英国。

英国政府后来收购这些石雕，并作为大英博物馆的馆藏展出。希腊长期以来要求大英博物馆永久归还自1816年以来“收藏”的石雕，但遭英方拒绝。

目前，大英博物馆和希腊雅典卫城博物馆展出帕特农神庙石雕的不同部分，而大英博物馆展出的雕塑被称作“埃尔金大理石”，是石雕的精华部分。

法新社说，包括大英博物馆在内的诸多西方国家博物馆受到越来越大舆论压力，要求归还从他国掠夺的文物。英国法律规定，除非在特定情况下，大英博物馆不得将藏品移出馆藏，但法律并未禁止出借。大英博物馆先前就长期“出借”石雕等方案与希腊方面谈判。

只是，“出借”方案似乎无法获得希方接受。苏纳克的发言人表示，“出借”的前提是“希方接受大英博物馆为（石雕的）合法所有者”。（记者：王逸君；视频：淡然；编辑：陈丹、乔颖、梁尚刚、王丰丰）

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