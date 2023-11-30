国际在线专稿：马来西亚《星报》网站11月27日刊发评论文章《全球发展倡议助力马来西亚减贫》，文章作者、马来西亚沙巴大学高级讲师Cheong Jia Qi博士认为，中国提出的全球发展倡议是促进发展、消除贫困的有力工具，为全球发展合作注入希望与动力。

马来西亚《星报》文章截图

文章开篇写道，中国国家主席习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，“当今世界面临巨大挑战，该倡议为全球发展合作注入希望与动力，是促进发展和消除贫困的强有力工具。”

文章指出，全球发展倡议框架下的合作重点之一是减贫，“中国这项倡议为全球减贫事业提供了关键支撑与动能。”中方不断加大资源投入，已经成立总额40亿美元的全球发展和南南合作基金，中国金融机构将推出100亿美元专项资金，专门用于落实全球发展倡议。

作者分析称，近几年来，由于城市贫困人口比例上升、城乡差距难以缩小等客观情况，马来西亚将消除贫困视为国家发展的首要任务，并与中国广泛开展减贫合作。文章举例，马来西亚目前专注于生产研发密集型零部件，再交由中国完成组装。装配作业可为处于贫困状态的非熟练劳动力创造就业机会，从而帮助该群体减贫。这样的合作模式顺应全球价值链依托区域比较优势快速发展的趋势。

文章提到，中国在通过推动贸易自由化以实现减贫方面取得了耀眼的成就，为助力东盟贸易发展作出了重大贡献。文章还援引马来西亚高等教育部部长的介绍指出，马中两国在教育和商业领域的双边合作历史悠久。两国丰富的行业合作为大量技术与职业教育培训（TVET）学生和毕业生提供了工作经验。全球发展倡议框架下成立的多个马来西亚职业技术培训机构已与华为等中国企业成功建立合作。

文章称，马来西亚着力提升国家数字能力，开展大量科创类培训项目，吸引了许多来自不同国家的参与者，以期缩短与中国之间的数字实力差距。由两国企业共同创立的马中数字和绿色经济发展基金将投入10亿令吉（约合15.3亿元人民币），用于马中数字应用、工业大数据、先进制造技术及其他数字技术领域。这将有助于搭建更多的区域和专题合作网络，推动减贫事业发展。马来西亚与中国应继续加强政策交流、经验分享和务实合作，为深化全球意识作出积极贡献。（史赫奕）

（来源：中央广电总台国际在线）

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