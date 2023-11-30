首届中国国际供应链促进博览会28日在北京开幕，会期5天。本届链博会上，中外企业联合参展是一大亮点，不少参展商更是把链博会作为产品首发阵地、创新阵地、合作阵地。

从核心原材料、关键元器件，到电机、电控，再到整车产品和服务，智能汽车链的展示覆盖了智能汽车产业全生命周期；从“田园”到“餐桌”，绿色农业链展示了“让食品更为安全”的全链条产品和服务。

在展会现场，智能汽车、绿色农业、清洁能源等五大链条的上下游参展商，集中展示了中下游关键环节的新技术、新产品和新服务。本届链博会上，中外企业联合参展是一大亮点。

苹果副总裁 大中华区董事总经理 葛越：我们带来的是非常有代表性的几家供应商，我们在全球前200名供应商中，其实有151家都是在中国制造和生产的，其中智能制造当然也是重中之重，我们跟供应链之间的合作是非常紧密的。

参展企业纷纷表示，链博会的新平台、新窗口展示了各链条、各环节先进技术产品和未来发展趋势，将为助力上中下游产业合作、共同发展，促进全球产业链供应链稳定畅通提供新机遇。据了解，首届链博会参展的515家中外企业和机构中，已有不少展商预约了第二届链博会展位。

（来源：央视新闻客户端）

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