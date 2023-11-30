人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届链博会亮点纷呈 助力上中下游产业共同发展

2023年11月30日09:05 |
小字号

首届中国国际供应链促进博览会28日在北京开幕，会期5天。本届链博会上，中外企业联合参展是一大亮点，不少参展商更是把链博会作为产品首发阵地、创新阵地、合作阵地。

从核心原材料、关键元器件，到电机、电控，再到整车产品和服务，智能汽车链的展示覆盖了智能汽车产业全生命周期；从“田园”到“餐桌”，绿色农业链展示了“让食品更为安全”的全链条产品和服务。

在展会现场，智能汽车、绿色农业、清洁能源等五大链条的上下游参展商，集中展示了中下游关键环节的新技术、新产品和新服务。本届链博会上，中外企业联合参展是一大亮点。

苹果副总裁 大中华区董事总经理 葛越：我们带来的是非常有代表性的几家供应商，我们在全球前200名供应商中，其实有151家都是在中国制造和生产的，其中智能制造当然也是重中之重，我们跟供应链之间的合作是非常紧密的。

参展企业纷纷表示，链博会的新平台、新窗口展示了各链条、各环节先进技术产品和未来发展趋势，将为助力上中下游产业合作、共同发展，促进全球产业链供应链稳定畅通提供新机遇。据了解，首届链博会参展的515家中外企业和机构中，已有不少展商预约了第二届链博会展位。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部