【文艺观潮】

作者：张凯滨（浙江师范大学非洲研究院兼职研究员、艺术学院讲师）

《乘风2023》越南版近日在越南国家电视台VTV3台播出，首播即获得越南同时段综艺收视第一的成绩；《奔跑吧》“跑到”泰国，《中餐厅》“飘香”匈牙利，《花儿与少年·丝路季》“游学”沙特阿拉伯，这些综艺节目在外国录制期间，受到当地观众的高度关注……近年来，综艺节目出海进程稳步推进，已发展为中国文化国际传播一股不可忽视的力量，对用影视艺术讲好中国故事，促进不同国家之间的文明互鉴、民心相通具有积极意义。

《端午奇妙游》剧照。资料图片

以高品质原创内容亮相国际舞台

曾经有一段时间，国内一部分综艺节目热衷于采取版权引进的形式进行制播。虽然这种节目生产模式拥有比较成熟的创作理念和制作流程，能在一定程度上降低商业风险，获得较好市场反馈，但从长远来看，却容易使创作者形成“背靠大树好乘凉”的惰性心理，不利于从业者原创能力的培养和行业原创意识的建立。

有关部门和从业者注意到这个问题，纷纷从政策引导、创作生产上发力，助推中国原创综艺的发展。“中国节日”系列节目、《经典咏流传》《上新了·故宫》《声入人心》《中国诗词大会》……越来越多高品质原创综艺节目涌现出来。创作者在主题选择、创意设计、艺术审美等方面重视中国文化内涵的挖掘和国际传播视野的开拓，聚焦外国观众感兴趣的中国故事，运用外国观众都能理解的影视语言，展现当代中国人的精神风貌和价值追求，提高了国产原创综艺节目的艺术水准和制作水平，为综艺节目内容出海打开更多想象空间。

《2023中国诗词大会》海报。资料图片

《这！就是街舞》越南版在越南播出，获得当地观众点赞。根据《我们的歌》创作而成的西班牙版综艺节目《不可思议的二重唱》，在该国播出时收视率排名前列。近年来，随着多个原创综艺节目的外国版在海外落地，国产综艺节目走出去进入新阶段。从国际传播的角度看，综艺节目IP具有可延展的特质，能承载丰富的文化信息，让来自不同国家的电视从业者与观众产生互动。引进节目IP的一方进行本土化创作时，要考虑自身市场需求，还要理解中国综艺节目的创作理念。而中国综艺节目制片方也通过这个过程，了解引进节目IP一方的行业状况、发展理念，以及当地的社会文化特性、观众的欣赏诉求等。在这种双向交流的过程中，综艺节目承载着丰富的符号元素，勾连中国与世界，推动中外文化交流，实现中外文明互鉴。

以人类共通的情感讲好中国故事

梳理近年来成功出海的案例我们发现，音乐、舞蹈等全球市场的热门题材成为主流。它们通常采取竞演的方式，通过展现参与者的人生故事，参与者之间的人际关系，参与者与现场观众、专家的交流互动，调动屏幕前观众的情绪，使他们获得情感共振和心灵共鸣。

如《我们的歌》让前辈歌手、中生代歌手、新生代歌手等不同代际的歌手合作，进行老歌新唱，表现前辈歌手、中生代歌手尝试新的音乐表达方式的过程，以及新生代歌手在摸索中形成自己独有的风格的过程，展示他们对音乐的热情、对人生的思考。而在《乘风2023》中，来自不同国家和地区的参演嘉宾或在中西方乐器的配合下演唱中国风歌曲，或者用中外双语演唱不同国家的经典歌曲，以文化的碰撞交融诠释各美其美、美美与共，携手共促人类文明互鉴发展的理念。还有《这！就是街舞》通过视觉色彩的搭配和动感音乐的调用，营造活跃的舞台氛围，将舞者的艺术情怀、人生故事、奋斗精神生动呈现。这些综艺节目之所以能受到海外制作机构和观众的欢迎，是因为它们以炫酷的外壳，包裹坚实的文化内核，将情感这种国际传播的通用语言打造成看点和主题，以情动人，与不同国家的观众建立紧密的情感连接。

《经典咏流传》海报。资料图片

开拓多元传播渠道促进文化交流

好内容想要触达更多海外受众，就需要开拓更多传播渠道。所以，国产综艺节目在走出去的过程中，积极探索多元路径。比如，借助戛纳电视节、中国（北京）国际视听大会、全球数字贸易博览会等具有国际影响力的影视节展、交流合作平台推介展播，以扩大节目在海外市场的认知度和影响力。

此外，邀请外国人参与节目录制、与外国机构联合拍摄制作，也是推动中国综艺节目海外落地的重要手段。很多音乐类综艺节目邀请具有国际知名度的外籍歌手参与，为国际市场开发奠定良好基础。《我的青春在丝路》第三季、第四季邀请拍摄地的青年参与录制，也收获了海外观众的好评。从世界到本土，再从本土到世界，以他者视角切入中国故事讲述的方式，能有效对接外国观众的观赏诉求和欣赏品位，更容易使作品中蕴含的中国文化、中国价值、中国理念润物无声地传播开来。

国产综艺节目出海，还离不开技术的支持。综艺制作团队要利用好YouTube等国际社交网站、视频平台借船出海，建立传播矩阵，做好出海节目的前期宣发、中期互动、后期反馈工作。与此同时，搭建属于自己的平台，主动进行议程设置，实现造船远航。中央广播电视总台开设英、俄、法、阿、西等外语频道，分别在不同的国家和地区落地，播出大量讲述中国故事、传播中国声音的综艺节目。爱奇艺、芒果TV等视频网站也积极拥抱国际市场。他们不仅在网站国际版App上线大量优质国产综艺节目，还积极寻求与落地国家进行本土合作，着力推动综艺节目内容与平台一体化“出海”。

在走出去的道路上，国产综艺节目虽然已经取得了丰硕成绩，但也面临一些困难和挑战。所以，中国综艺行业一方面要提升制作实力，坚持不懈地打造原创精品，一方面要开辟多元传播渠道，吸引和培养更多国际传播人才，组建专业的海外业务团队，与海外平台、机构、制作方深入交流合作。唯有如此，中国综艺节目出海之路才能行稳致远。

《光明日报》（2023年11月29日 15版）

(责编：艾雯、崔越)