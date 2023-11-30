新华社北京11月29日电 美国政府最近向国会议员散发了一份“军援乌克兰受益州”分布图，首次详细列出大约270亿美元对乌军援如何转化为对数十个州的军工业投资。

这是10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

舆论分析，民主党政府此举意在说服更多共和党籍国会议员支持对乌军援。

路透社28日报道，根据分布图，宾夕法尼亚州获益最多，拿到23.6亿美元，这些钱来自联邦政府拨款和投资，用于生产援乌武器弹药。宾州共和党籍联邦众议员现有8人，其中3人反对军援乌克兰。

得克萨斯州获得14.5亿美元军火订单，得州共和党籍联邦众议员有25人，其中18人反对军援乌克兰。亚利桑那州获得21.96亿美元军火订单，在该州6名共和党籍联邦众议员中，3人反对继续军援乌克兰。

总统约瑟夫·拜登10月20日请求国会批准一笔总额1060亿美元的拨款，包括用于对乌克兰和以色列的军事援助。他强调，向乌克兰提供军事援助，相当于给美国人提供就业岗位。

白宫解释，一些援乌武器装备从美国库存调拨，因而一部分拟用于军援乌克兰的资金将以投资、政府采购等形式流入美国企业口袋，用于生产替代品。

拜登举例说，援乌“爱国者”导弹防御系统由总部设在亚利桑那州的雷神公司生产，而援乌炮弹在12个州生产，包括宾夕法尼亚、俄亥俄和得克萨斯。

路透社解读，亚利桑那、宾夕法尼亚、阿肯色、威斯康星等州的军工企业是对乌军援大赢家，另有至少25个州的军工企业合计获得180亿美元订单。

军工企业通常是美国政客背后金主。乌克兰危机升级以来，美国不断拱火浇油，加码军援，军火商收获大量订单，股价蹭蹭上涨，赚了个盆满钵满。

眼下，大多数国会共和党人和民主党人赞成继续援助乌克兰，但以众议院共和党强硬保守派为主的一些议员高调反对，对拜登政府军援计划构成阻力。

对此，白宫希望借助说明哪些州从军援乌克兰受益，以投资项目和就业机会“影响”相关选区，以期与这些共和党政客实现利益捆绑，说服他们转变态度。

另外，鉴于宾夕法尼亚和亚利桑那州在大选中是对选举结果有着举足轻重影响的“摇摆州”，拜登此番在“援乌受益”问题上的“倾向”可谓不言自明。（胡若愚）

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