中新网上海11月29日电(记者 李佳佳)“跟周边国家比起来，我们还是挺自豪的，在东南亚率先拥有这样一条高铁。”眼前，这位正在和中新网记者探讨高铁乘坐体验的女孩，是来自印度尼西亚的留学生Anggun Mulia Fortunata，中文名叫做王秀玲。

来自印度尼西亚的王秀玲，目前正在上海外国语大学留学。张亨伟 摄

王秀玲个头不高，说起话来温温柔柔，六年留学上海的经历，为她那一口流利的中文打下良好的基础。

王秀玲口中的高铁就是今年10月17日正式开通运营的雅万高铁，它由中印尼两国合作建设，由国铁集团所属中国铁路北京局集团公司、印尼中国高速铁路有限公司、印尼铁路公司组成中印尼运维联合体负责运营维护。自开通以来，客流需求旺盛，深受民众青睐。

“我是雅加达人，雅加达城市人口密集，所以万隆对我们来说，就是一座能够带来治愈的城市，每到周末，雅加达人就会起一个大早，或是搭车或是自己开车前往万隆旅行过周末，平时两座城市之间堵车是常态，就算路上交通顺畅，开车也需要3个半小时。”雅万高铁极大地缩短了两座城市之间的距离，得益于高铁的开通，如今从雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时一下子缩短至46分钟，王秀玲说，“听朋友说，那真是太方便了”。

说起自己第一次高铁体验，王秀玲记得是在2018年的时候，那时候的她完全没想到中国有如此发达如此高级的铁路系统，等到真的坐上火车，王秀玲更加惊喜，“没想到真的挺舒服”。如今，自己的家乡也拥有了第一条高铁，王秀玲满是期待，“我朋友以前也在中国留学，他已经体验过雅万高铁，跟我说和中国的高铁很相似，真是很快、很舒服、很高级。现在去万隆有了新的交通方式，等假期回去，我肯定也要去试试。”

据了解，11月17日，雅万高铁正式开通运营1个月，累计发送旅客38.3万人次，单日旅客上座率最高达98.7%，客流呈现强劲增长态势，为沿线民众提供了安全便捷、温馨舒适的出行体验。

最初来到中国，王秀玲是奔着工科专业而来，大学本科四年在上海的学习，让她逐渐对中国产生了浓厚的兴趣。“我发现自己对中国的发展，对中国的各个方面都挺感兴趣的，所以在报考硕士的时候，我就选择了工科以外的专业，最终我将自己的专业定为中国学。”

中国学是学什么的？王秀玲说，中国学涉及的学科范围甚为广泛，既有中国外交、政治、法律，也有中国历史、文化，“可以说中国学这门学科可以让我更加深入地了解中国，尤其我喜欢逛中国的博物馆，中国学也能让我接触到中国的古代历史”。

说起中国的古代史，王秀玲的第一反应就是中国的古丝绸之路，从那时候开始中国与周边国家开展了经贸往来。“我看过一些展览，也知道像瓷器这样的商品就是通过丝绸之路来到了东南亚国家，中国的瓷器制造工艺通过贸易的方式对很多东南亚国家的当地文化带去了影响。”

参加城市考古，行走在上海的大街小巷，王秀玲对于这里的一切都很着迷，都充满着好奇，“就是有那种看不腻的感觉”。王秀玲说她计划毕业之后先尝试在上海找一份工作，“我希望在上海积累工作经验，回国后利用这些经验把我的家乡建设得更好”。

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