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经合组织预测今年全球经济增长2.9% 上调中国经济增长预期

2023年11月30日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎11月29日电（记者刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）29日发布经济展望报告，预测2023年全球经济增长2.9%，低于上次预测的3.0%。中国经济预计将增长5.2%，高于上次预测的5.1%。

　　报告指出，随着必要的货币政策紧缩、贸易疲软以及企业和消费者信心下降的影响日益显现，全球经济增长保持温和态势。预计2023年全球国内生产总值（GDP）增长率为2.9%，2024年放缓至2.7%，2025年略有改善，达到3.0%。预计2024年至2025年，亚洲将与2023年一样继续贡献全球经济增长的大部分。

　　报告预测，2023年美国经济将增长2.4%，欧元区经济将增长0.6%。

　　经合组织秘书长科尔曼表示，全球经济继续面临低增长和高通胀的双重挑战，预计明年增长将温和放缓。通胀率已从去年的峰值回落，预计到2025年大多数经济体的通胀率将回到中央银行的目标水平。长期来看，政府债务将大幅增加，政府需加大力度重建财政空间，同时促进增长。

　　经合组织首席经济学家克莱尔·隆巴尔代利指出，全球贸易疲软导致世界经济错失增长机遇，特别是扩大服务贸易带来的机遇。“我们必须重振全球贸易。全球价值链的韧性最好通过多样化来实现，而不是通过保护主义和内向型政策。”

(责编：崔译戈、崔越)

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