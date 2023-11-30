人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世界旅游城市联合会非洲区域会议在突尼斯举行

2023年11月30日08:41 | 来源：新华网
小字号

11月29日，在突尼斯东部海滨城市哈马马特，来自中国首都机场集团有限公司、世界旅游城市联合会、突尼斯国家旅游局、突尼斯航空公司的代表签订四方合作意向书后握手致意。新华社记者黄灵摄

11月29日，在突尼斯东部海滨城市哈马马特，来自中国首都机场集团有限公司、世界旅游城市联合会、突尼斯国家旅游局、突尼斯航空公司的代表签订四方合作意向书后握手致意。新华社记者黄灵摄

　　新华社突尼斯11月29日电（记者黄灵 王一盛）2023世界旅游城市联合会非洲区域会议29日在突尼斯东部海滨城市哈马马特举行。本次会议以“中国-非洲旅游合作新时代”为主题，旨在推动中非旅游协作发展，推进中国和非洲旅游企业间交往与合作。

　　突尼斯旅游部长贝勒哈桑当天在开幕式上表示，今年突尼斯对中国团体游客免签政策扩大至个人，希望吸引更多中国游客来突旅游。作为“一带一路”倡议的参与国，突尼斯愿意与中国携手，进一步发展旅游领域的双边合作。

11月29日，在突尼斯东部海滨城市哈马马特，突尼斯旅游部长贝勒哈桑在2023世界旅游城市联合会非洲区域会议上讲话。新华社记者黄灵摄

11月29日，在突尼斯东部海滨城市哈马马特，突尼斯旅游部长贝勒哈桑在2023世界旅游城市联合会非洲区域会议上讲话。新华社记者黄灵摄

　　世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春在发言中说，旅游是“一带一路”交流合作的重要领域之一。随着今年中国出境游市场加速复苏，“一带一路”共建国家在中国出境游市场的热度持续走高，在搜索热度最高的30个出境游目的地中，“一带一路”共建国家占比超70%。开放的中国、发展的中国期待与更多非洲国家开展旅游合作，共同推动中非旅游合作向更高层次迈进。

　　当天，世界旅游城市联合会、突尼斯国家旅游局、突尼斯航空公司和中国首都机场集团有限公司签订四方合作意向书，就开设中突之间直航、促进人员交流往来等达成共识。

　　会议期间还举行了中突旅游交易洽谈会，70多家突尼斯宾馆、旅行社与来自中国的10家旅游机构进行一对一洽谈。突尼斯国家旅游局局长侯赛因在接受新华社记者采访时说，中国是世界最重要的旅游客源市场，他对突中双方未来在旅游领域的合作和发展非常乐观。

　　世界旅游城市联合会于2012年成立，总部位于北京，是世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织，现有会员单位244个，覆盖全球85个国家和地区。此前该机构曾在马来西亚、摩洛哥、西班牙、哥伦比亚等国召开过区域会议。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部