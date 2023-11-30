11月29日，在突尼斯东部海滨城市哈马马特，来自中国首都机场集团有限公司、世界旅游城市联合会、突尼斯国家旅游局、突尼斯航空公司的代表签订四方合作意向书后握手致意。新华社记者黄灵摄

新华社突尼斯11月29日电（记者黄灵 王一盛）2023世界旅游城市联合会非洲区域会议29日在突尼斯东部海滨城市哈马马特举行。本次会议以“中国-非洲旅游合作新时代”为主题，旨在推动中非旅游协作发展，推进中国和非洲旅游企业间交往与合作。

突尼斯旅游部长贝勒哈桑当天在开幕式上表示，今年突尼斯对中国团体游客免签政策扩大至个人，希望吸引更多中国游客来突旅游。作为“一带一路”倡议的参与国，突尼斯愿意与中国携手，进一步发展旅游领域的双边合作。

11月29日，在突尼斯东部海滨城市哈马马特，突尼斯旅游部长贝勒哈桑在2023世界旅游城市联合会非洲区域会议上讲话。新华社记者黄灵摄

世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春在发言中说，旅游是“一带一路”交流合作的重要领域之一。随着今年中国出境游市场加速复苏，“一带一路”共建国家在中国出境游市场的热度持续走高，在搜索热度最高的30个出境游目的地中，“一带一路”共建国家占比超70%。开放的中国、发展的中国期待与更多非洲国家开展旅游合作，共同推动中非旅游合作向更高层次迈进。

当天，世界旅游城市联合会、突尼斯国家旅游局、突尼斯航空公司和中国首都机场集团有限公司签订四方合作意向书，就开设中突之间直航、促进人员交流往来等达成共识。

会议期间还举行了中突旅游交易洽谈会，70多家突尼斯宾馆、旅行社与来自中国的10家旅游机构进行一对一洽谈。突尼斯国家旅游局局长侯赛因在接受新华社记者采访时说，中国是世界最重要的旅游客源市场，他对突中双方未来在旅游领域的合作和发展非常乐观。

世界旅游城市联合会于2012年成立，总部位于北京，是世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织，现有会员单位244个，覆盖全球85个国家和地区。此前该机构曾在马来西亚、摩洛哥、西班牙、哥伦比亚等国召开过区域会议。

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