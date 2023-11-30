新华社津巴布韦比基塔11月29日电（记者张保平）津巴布韦总统姆南加古瓦29日出席津巴布韦最大锂矿比基塔矿升级改造项目竣工投产仪式。

比基塔矿位于津巴布韦马斯温戈省，距首都哈拉雷约320公里。该矿曾被西方矿企控股多年，因经营不善处于破产边缘。中矿资源集团股份有限公司（中矿资源）2022年1月收购比基塔矿，2022年6月对该矿进行升级改造。

姆南加古瓦当天在中方人员陪同下参观了锂辉石浮选厂，并在中控室按下投产按钮。

姆南加古瓦在投产仪式上说，由中矿资源投资的比基塔矿升级改造项目仅用一年多时间建设完成并正式投料生产，中资公司履行了承诺，并为津巴布韦带来了先进的设备和技术。比基塔矿的投产有助于津巴布韦实现2023年矿业产值120亿美元的目标。他还对中矿资源在当地修建大桥、校舍和医院等社会公益活动表示赞赏。

中矿资源董事长王平卫在接受新华社记者采访时表示，中矿资源将致力于提高锂产品价值链，并着手在当地开展冶炼厂的可行性研究，争取将更多的产业链留在津巴布韦。此外，公司还将加快在当地的太阳能发电站建设，助力津巴布韦实现绿色可持续发展。

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