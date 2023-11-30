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联合国前副秘书长：中国引领全球绿色发展

2023年11月30日08:32 |
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联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任、欧盟亚洲中心副主席埃里克·索尔海姆11月27日在《中国日报》撰文称，中国在绿色科技领域处于全球领先地位，在自然保护方面也走在世界前列。

中国引领全球绿色发展

文章指出，中国正处在绿色转型前沿。若要在该领域取得进展，世界离不开中国。中国已经成为世界其他地区不可或缺的绿色合作伙伴。中国在几乎所有对绿色转型至关重要的行业都处于领先地位，包括太阳能、风能、水能、电动汽车、电动公交车、电池和高铁。中国正在扩大绿色科技应用规模，引领创新进程，让绿色产品更便宜、更易得。

事实上，中国在许多领域都处于领先地位，除了绿色科技，还有自然保护。中国是全球下最大力度植树造林的国家，40年植树超过780亿株，如今森林覆盖率也比20世纪80年代初翻了一番。

为了建设美丽中国，中国政府启动了雄心勃勃的国家公园计划，首批国家公园保护面积达23万平方公里，为大熊猫、雪豹、东北虎和藏羚羊等濒危物种提供了生存空间。

红树林保护修复是中国取得的另一项了不起的成就。中国已经成为世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。到2025年，中国预计将营造和修复红树林1.88万公顷。同样值得一提的是，全球首个“国际红树林中心”落户深圳。

中国深入打好污染防治攻坚战

文章进一步表示，深圳、杭州和成都等中国城市都在以令人惊叹的速度发展，与荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎以及新加坡等一同跻身全球环保城市。深圳拥有贯穿城市的绿色走廊，在电动公交车和电动出租车领域处于全球领先地位。杭州获得了多项环境大奖，并且举办了一届“绿色亚运”。成都凭借其绿色建筑和将城市融入自然理念而引人注目。

现在，中国基本上打赢了污染防治攻坚战，阳光灿烂，天空湛蓝。

与此同时，中国在几乎所有的绿色科技领域都处于全球领先地位。若中国与美国、欧盟和印度等全球巨头携手合作，无疑将改变世界。其他一些国家也能受到激励，为建设生态文明而不懈奋斗。

文章最后强调，共建绿色未来需要各方共同努力。为了这项关乎人类未来的伟大事业，全世界应当团结起来，共同努力，携手迈向成功。

（来源：中国日报网）

(责编：艾雯、崔越)

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