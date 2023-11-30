人民网安卡拉11月29日电 （记者沈钧）11月29日，土耳其中资企业进高校活动在安卡拉中东技术大学举办。本次活动是“新丝路·新十年”中国日文化节暨海丝高校“三巡”系列活动之一，由土耳其中资企业总商会、中东技术大学孔子学院和厦门大学国际中文教育学院联合主办。中东技术大学孔子学院外方院长戛叶·泰克所兹教授、中国驻土耳其大使馆窦爱东参赞、11家中资企业负责人以及来自中东技术大学秋季学期选修中文课程的学生和相关专业的毕业生200多人参加活动。

现场合影。主办方供图

泰克所兹教授致欢迎辞表示，中国和土耳其同为“一带一路”和海上丝绸之路沿线的重要国家，均为本区域经济和贸易大国。中国是土耳其第二大贸易进口国，此活动将促进土耳其青年了解在土中资企业，促进学生就业。

窦爱东参赞在讲话中表示，愿与土方一道推动双边各领域合作，包括中资企业与土耳其高校在科研和人才领域合作，实现互利共赢与共同发展，为提升中土友好关系作出贡献。通过举办本次活动进一步加强彼此之间贸易畅通、民心相通和中资企业社会责任，回馈社区，促进就业，吸引更多优秀大学生来中资企业工作。

现场宣讲中企。主办方供图

活动现场设置了企业宣讲和企业展台，学生得以与中资企业面对面交流，了解企业实习和工作机会。本次活动为在土中资企业走进安卡拉高校建立了平台，加强了中资企业与土耳其优秀大学生之间互动交流，也为土耳其大学生实习和就业提供了机会与便利。

土耳其大学生在中企展台交流。主办方供图

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