民以食为天。能够持续获得健康营养、丰富美味的食品，是人们共同的愿望和福祉。首届链博会举办了绿色农业专题论坛，并设立绿色农业链展区。其中展示了哪些美食产品？产业链供应链上有哪些新变化？记者就此进行采访。

全链条努力 让食品更安全

食以安为先。从农田到餐桌，每个环节都连着食品安全。

急冻锁鲜的泰国大虾、饲喂过程添加益生菌的鸡肉产品、精选羔羊肉串……在绿色农业链展区，正大集团展柜里美食琳琅满目。

“我们在饲料、养殖和种植、基地直采、屠宰、食品加工、仓储物流、零售和餐饮等全产业链各环节，实施严格的食品安全管控措施，建成全程安全可追溯的食品产业链。”正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长薛增一说。

在北京平谷的300万只蛋鸡现代化全产业链项目，已实现了自动化环境控制、自动上料、自动给水、自动收蛋、自动清理粪污的养殖体系。

食品安全、供应链稳定，与民生密切相关。当前，世界粮食生产、流通、价格等面临许多新情况，确保农业供应链稳定畅通，是大家关注的话题。

展馆里生动展示了绿色农资产品、智慧农业、种植养殖及农产品加工、全球地理标志及特色农产品、现代农业服务。

图为链博会上，参展观众在观察不同农作物的种子。新华社记者 于文静 摄

优质蜜瓜南瓜品种、出口东南亚的水稻品种、植保新产品……中国中化成员企业先正达集团展示了在农业全链条各环节的创新产品。其中，利用中国种质资源优势培育的具有高产节水早熟特点的水稻，已推广到东南亚和非洲。

“我们聚焦产品创新链，依托全球创新资源为世界粮食安全保驾护航。”先正达集团中国总裁刘红生说，通过与全球合作伙伴携手，共同为打造绿色安全、畅通稳健的全球农业供应链发挥积极作用。

共促绿色发展 推动农业提质升级

绿色是农业的底色，绿色发展已成为经济增长的重要动能。

产品包装标注“碳中和”字样的冰淇淋、采用无印刷无油墨环保包装的有机纯牛奶、可回收包装的时光酸奶……伊利集团展台的零碳产品，引来不少关注。

伊利集团执行总裁刘春喜介绍，基于绿色产业链战略，企业在上游建设“绿智能牧场”，实现源头减碳；在中游创新资源节约使用和循环利用技术，打造5家零碳工厂；在下游研发推出5款零碳产品，推动低碳消费。

“当前，全球粮食体系亟需进行系统性变革，向更加高效、更加包容、更具韧性和更可持续的道路转型。绿色农业恰恰是推动和实现这一转型的重要着力点。”联合国粮农组织驻华代表处临时代办张忠军说，绿色农业要贯穿整个农业产业链的全过程。

图为绿色农业链展区，多国特色产品进行展示。新华社记者 成欣 摄

在嘉吉展台地面，多幅照片构成了两条生动的路线——大豆和玉米的完整供应链，形象地介绍了如何从农田经过收割、仓储、运输、加工最终到达市场和餐桌，也展示了各环节蕴含的创新和可再生农业实践。

今年7月，嘉吉中国与农业农村部农村经济研究中心启动为期一年的保护性耕作/再生农业试点项目。项目主要在吉林省推动100户农户科学种植玉米，覆盖面积不少于1万亩。

“我们深刻认识到在全球范围内推动农业绿色发展和生态循环农业的重要性，这与中国政府大力推动农业农村领域节能降碳，实现农业绿色发展的政策不谋而合。”嘉吉中国区总裁管慧丽说。

“链”通全球市场 实现互利共赢

“云南的咖啡越来越好，近些年来每年都有高品质的云南咖啡入选星巴克的臻选咖啡豆系列。”展台前，工作人员指着墙上的咖啡豆卡图片对记者说。

淡绿色背景的展板，讲述了在云南的故事。2012年，星巴克在云南建立了“咖啡种植者支持中心”，超过3万名咖农接受了专业培训和技术支持。提出“精品咖啡”理念，采取优质优价政策……在一系列举措推动下，杯测师们见证了咖啡合格率十年来从20%上升到80%。

“今年9月我们在昆山揭幕了星巴克中国咖啡创新产业园，标志着中国在我们全球各市场率先实现‘从生豆到咖啡’垂直产业链的规模化整合。”星巴克全球首席执行官纳思瀚说，中国咖啡市场蕴藏着无限可能，我们满怀信心，长期看好并投资中国。

产业链供应链上的新变化，催生着化学反应。

肯尼亚咖啡、保加利亚玫瑰精油、马来西亚热带水果和加工品……链博会上，中华全国供销合作总社展示了合作项目的成果，“供应链上的合作社”展出新意，产品体验区人气颇旺。参展的合作社来自国际合作社联盟的15个成员国家。下一步，中国供销合作社将在连锁超市、电商平台引入国外合作社消费品。

“当前，全球粮食供应链稳定和农业绿色发展依然面临挑战，更需凝心聚力，携手奋进。”农业农村部农业贸易促进中心副主任宋聚国表示，要加快建设多边贸易体系，深化绿色农业领域的国际科技交流合作，打造多双边开放共享合作平台。（记者于文静、成欣、丁静）

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