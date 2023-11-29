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传统节日的环保新尝试 泰国首推“数字水灯节”

2023年11月29日09:49 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷11月28日电（记者陈家宝）满月之下，接踵而至的水灯影像投射在穿行曼谷老城区的翁昂运河上。流淌了200多年的小河首次邂逅斑斓的虚拟水灯，漆黑河面顿如星河灿烂。

　　每年泰历岁末的满月夜，雨季结束，河床高涨，人们会将插上蜡烛和鲜花的小灯船放到河上，以感谢河神恩泽，祈求免于水患，让厄运随水而去。

　　从前，为便于小灯船漂放，人们多以泡沫塑料制作小灯船的底座。而随着放灯数量逐年增加，大量水灯造成河道堵塞，进而导致环境污染。

　　今年，曼谷市政府推出“数字水灯节”活动，提倡漂放虚拟水灯，保护环境。27日晚间，夜幕还未降临，运河边就挤满埋头绘制数字水灯的民众。

　　与以往人们排长队、捧着沉甸甸的实体水灯、在蜡烛烟雾中等待放灯的情况不同，放灯者只需从举办方那里挑选喜好的水灯图纸，或现场涂色，或线上涂色，再将成图发送给工作人员投影到河面，即可看到自己的作品“跃然水上”。

11月27日，色彩斑澜的数字水灯投影到曼谷老城区翁昂运河上。新华社记者陈家宝摄

11月27日，色彩斑澜的数字水灯投影到曼谷老城区翁昂运河上。新华社记者陈家宝摄

　　大学生安楠和朋友紧盯着河面，在陆续“流出”的绚丽水灯中寻找着自己的那盏。他每年都来放水灯，今年还是第一次尝试这种环保的放灯形式。

　　曼谷市政府公布的数据显示，今年水灯节期间，仅在曼谷一地便打捞清理近64万盏水灯，其中以蕉叶、甘蔗渣等环保材料制成的水灯占比超过96%。

　　为降低放灯活动对环境造成的压力，专家曾呼吁人们用易于分解的材质制作水灯，如冰块、面包和鱼饲料等，也提倡每户只放一盏水灯。不过，专家坦言，无论何种材质，蜡烛烟雾、面包油脂等都不可避免地造成空气和水质污染。

　　对此，安楠告诉记者：“虽然近年来人们一直尝试改进制作水灯的材料，但还是会有污染，耗费人力打捞清理。相比之下，数字水灯就没有这些问题。”

　　“每个人都能根据自己喜好绘制独一无二的水灯，通过这样的活动聚在一起，共同专心完成一件事，参与感高，且零排放、无污染，为传统节日赋予了新的意涵。”安楠说，他希望数字水灯成为人们致敬传统、关爱未来的新选择。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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