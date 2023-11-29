新华社北京11月28日电 英国维珍航空公司将于28日执飞全球首个完全使用可持续航空燃料的跨大西洋航班，维珍航空创始人理查德·布兰森和首席执行官沙伊·韦斯将乘坐这趟航班。

维珍航空一架装备罗尔斯-罗伊斯发动机的波音787客机将携带100%可持续航空燃料，于当地时间28日中午从伦敦希思罗机场起飞，目的地为纽约肯尼迪机场。机上没有付费乘客。

维珍航空说，这趟航班所用燃料主要从废弃食用油和动物脂肪提取，混合以丢弃的玉米为原料制成的合成芳烃煤油。飞行结束后的剩余可持续航空燃料将全部排出，发动机经过测试后将重新使用常规燃料。

可持续航空燃料此前通常和传统航空煤油混合后供飞机使用。在地面测试获得成功后，维珍航空和罗尔斯-罗伊斯公司、波音公司等合作伙伴获得这次完全使用可持续航空燃料飞行的许可。

据路透社报道，航空业约占全球碳排放的2%至3%，可持续航空燃料可降低碳排放，但成本高昂，目前在全球航空燃料消耗中仅占不到0.1%。

维珍航空、英国航空、法国航空等一些欧洲航空公司表示，希望到2030年将其飞机燃料中可持续航空燃料的比例提升至10%。不过，航空业要想在2050年达到净零排放的目标，需要将这一比例提高至65%。（徐力宇）

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