新华社北京11月28日电 一场源自地中海气旋的暴风雪上周末起席卷乌克兰、俄罗斯、保加利亚、罗马尼亚等黑海国家以及摩尔多瓦、塞尔维亚等，带来暴风、强降雪以及洪水。截至27日，此次极端天气已造成至少13人丧生、数十人受伤，数以百万计民众电力供应中断。28日，乌克兰、俄罗斯多地持续雨雪冰冻天气。

冰天雪地

乌克兰能源部说，受强风强降雪影响，基辅州、敖德萨州、尼古拉耶夫州等16个州2000多个村镇电力供应中断。在基辅州，27日有4万户居民遭遇断电，截至当天18时30分，仍有超过1.5万户没有恢复供电。

黑海西北部沿岸的敖德萨州属于重灾区。乌克兰紧急情况部说，至少10条公路中断。救援人员救出1900多名受困人员，其中包括138名儿童。他们乘坐的车辆在暴风雪中动弹不得，甚至被大风吹得在雪地里移动。

据法新社报道，乌克兰一些地方的降雪量达到25厘米。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在27日晚间发表的例行电视讲话中确认，此次暴风雪天气在敖德萨州造成至少5人死亡，其他州可能也有人员死亡。

在首都基辅市中心，一面乌克兰最大国旗被强风撕成两半。这面国旗长24米、宽16米，悬挂在90米高、重32吨的旗杆上。风暴来临前，国旗已降至半旗高度，但仍被强风撕裂。当地政府已经取下损坏的国旗。

“世纪风暴”

有俄罗斯媒体把这场暴风雪称为“世纪风暴”。俄罗斯南部达吉斯坦共和国、克拉斯诺达尔边疆区、罗斯托夫州等地受灾严重。27日，约190万人遭遇断电。

在黑海东岸的克拉斯诺达尔边疆区，风暴卷起大浪，海水侵入海滨度假胜地索契、阿纳帕，多人受伤，数以百计树木倒伏。阿纳帕一座五层楼的楼顶甚至被大浪卷走，附近海域一艘货轮搁浅。

由于风急浪高，俄罗斯里海管道集团公司27日停止在新罗西斯克港的原油装船作业。据报道，当地风速最高达86公里每小时，海浪高达8米。

与此同时，首都莫斯科正经历入冬以来第一场大雪。降雪自26日开始，一夜之间加剧。降雪量几小时内猛增16厘米，导致市区交通拥堵不堪。气象学家说，这是通常在极北地区才会出现的“黑色暴风雪”，雪花几乎平行于地表飞舞，能见度降到100米左右。

俄罗斯“火卫一”气象中心首席专家叶夫根尼·季什科韦茨27日告诉卫星通讯社，莫斯科一天内降雪量达月平均降水量的35%，莫斯科州为56%。俄罗斯水文气象中心主任罗曼·维尔范德说，这将是有记录以来11月最强降雪之一。

海水倒灌

在黑海北部的克里米亚半岛，多地进入紧急状态，暴风雪引发海水倒灌，淹没多条公路，一些低洼地区居民紧急疏散。学校、医院等公共设施27日关闭，政府官员呼吁民众继续待在家里。

地方官员说，在半岛南部苏达克镇附近，一名男性村民因出门观海时被大浪卷走丧生。在黑海港口城市塞瓦斯托波尔，一家水族馆被冰冷的海水淹没地板，导致大约800条热带鱼死亡。

俄罗斯水文气象中心主任维尔范德告诉俄新社，这是有气象记录以来克里米亚遭遇的最厉害暴风雪之一。

据美联社报道，这场暴风雪上周末在罗马尼亚、保加利亚、摩尔多瓦、塞尔维亚等国导致大面积停电，并引发多起致命交通事故。

在保加利亚，暴风雪带来深达40厘米的积雪，压断多条输电线，迫使不少学校停课。1000多人从受困大雪的车辆中获救。

在摩尔多瓦西南部科斯卡利亚村，两人被发现冻死在一辆遭大雪掩埋的汽车内，一人冻死在东部克鲁格利克村。此外，还有一人死于德涅斯特河左岸地区。

在塞尔维亚，暴风雪导致多个村子断电，数以千计居民受到影响。据当地媒体报道，一名53岁男子26日在中部地区失踪，搜救仍在继续。（胡若愚）

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