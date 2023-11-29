人民网11月29日罗马电（记者 郑彬）近日，欧洲汽车制造商协会发布的数据显示，10月份欧盟地区乘用车市场销量增长迅速，新车销售量同比增长14.6%，达到855484辆，这也是欧盟地区乘用车销量连续第十五个月实现增长。

数据显示，今年1-10月份，欧盟地区乘用车新车销售量同比增幅达16.7%，总销量接近900万辆，汽车市场呈现良好复苏态势。其中增速最快的四个国家分别为意大利、西班牙、法国和德国，增速均达到两位数水平。

数据还显示，今年以来，欧盟新能源汽车销量增幅明显，市场占有率持续上升。据统计，十月份欧盟地区电动车销售量激增36.3%，超过121800辆，市场占有率上升至14.2%，其中比利时、丹麦等地的电动车销量增速均超过100%。此外，混合动力车销量也增速明显，达到38.6%，市场占有率进一步提升至29%。与之相比，10月份欧盟地区传统能源汽车销量增速仅为8.1%，市场份额进一步下降至33.4%，创去年同期以来新低。

分析指出，随着传统能源价格的进一步上涨，以及欧盟推动绿色转型力度的不断加大，未来新能源汽车发展前景乐观，市场占有率也将持续提升。

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