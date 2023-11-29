11月28日至12月2日，首届中国国际供应链促进博览会在北京举办，主题为“链接世界，共创未来”。在各国经济相互交融的大背景下，链博会应运而生、恰逢其时，将有利于各国企业加强合作、共享机遇，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。

这是11月28日拍摄的中国国际供应链促进博览会会场外景。（栾雨石/摄）

链博会是全球首个以供应链为主题的高规格展会，着力打造上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。在世界百年变局加速演进、世界经济面临多种风险挑战的大背景下，供应链成为世界经济的“热词”和“关键词”，维护全球产业链供应链稳定通畅成为绝大多数国家和广大企业的共同呼声。不同于其他展会，链博会不是单纯展商品、签订单，而更加注重供应链上中下游企业的交流合作，更关注长期合作和共同发展，让参展企业和采购商有更多更实在的获得感。首届链博会设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大链条和供应链服务展区，同期举办开幕式暨全球供应链创新发展论坛、6场专题论坛及系列配套活动，助力中外企业在产业链供应链不同环节开展合作，抢抓市场机遇、投资机遇、增长机遇。

链博会成为中国打造的推进高水平对外开放的新窗口。从广交会到进博会，再到服贸会、消博会、数贸会，中国举办各类高水平国际化大型展会，让世界看到中国推进高水平对外开放的坚定决心。本届链博会，来自国外的参展商占比达26%，覆盖55个国家和地区，其中来自美国、欧洲的企业最为抢眼，占外方参展商总数的36%。亚马逊、埃克森美孚、苹果、联邦快递、特斯拉……一批世界500强和跨国公司派高级代表参会。众多美国企业展示一系列新产品新技术新服务，比如，霍尼韦尔首次展示应用于宽体飞机的辅助动力装置；通用电气(GE)医疗首次以生产链、供应链和海外营销链为主线，展现其安全、稳定、可视、可触摸的国际供应链。万商云集的火热场面，凸显链博会对各国企业的强大“磁力”，再次印证维护产业链供应链稳定是世界经济发展的重要保障，是人心所向。

举办链博会彰显中国维护全球产业链供应链稳定畅通的大国担当。中国既是全球供应链融合发展的受益者、维护者，也是构建全球供应链新生态的积极探索者、建设者，全球制造和供应链重要中心地位不断凸显。中国是世界上唯一拥有全部工业门类的国家，制造业规模连续13年居世界首位，占全球比重近30%，是全球供应链的“世界工厂”。“一带一路”倡议也为全球产业链供应链运行提供重要助力。中国能建董事长宋海良介绍，中国能建业务遍布140多个国家和地区，打造了一批中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥，将先进成熟的中国技术、中国装备、中国管理、中国运营服务呈现给世界，推动全球供应链产业链优化升级。此外，立足超大市场规模，中国为全球产业链供应链运行提供广阔空间。中国有14亿多人口、4亿多中等收入群体，是全球第二大消费市场。基于超大规模市场和内需潜力优势，中国积极扩大进口，关税总水平降至7.3%，连续14年成为世界第二大进口国。非洲工商会联盟秘书长兼埃及商会联合会秘书长阿拉·伊兹表示，埃及企业看好中国经济发展前景，了解中国的意愿强烈，相信链博会将为埃及企业提供更多市场机遇和投资机遇。

以链博会为契机，中国将树立起维护全球产业链供应链稳定畅通的“灯塔”，让中外企业携手成“链”、聚沙成塔，共同谱写产业链供应链国际合作故事，推动世界经济复苏发展。（栾雨石）

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