新华社耶路撒冷11月28日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方28日宣布，已接收巴勒斯坦武装组织释放的第五批共12名被扣押人员。巴勒斯坦电视台同日报道说，以色列当晚释放了30名被关押的巴勒斯坦人。

以军方28日晚发表声明说，12名获释的被扣押人员已经抵达以色列。他们由以军方和情报部门人员陪同，经过初步身体检查后将与家人团聚。另据以色列媒体报道，被释放人员包括10名以色列人和2名泰国人。

据巴勒斯坦电视台28日报道，以色列当晚释放了30名被关押的巴勒斯坦人，这些人已乘大巴离开位于约旦河西岸的奥弗监狱。巴勒斯坦被关押者事务委员会提供给记者的名单显示，被释放人员包括15名未成年人和15名妇女。

卡塔尔外交部发言人安萨里当天早些时候发表声明说，巴勒斯坦武装组织释放的第五批被扣押人员已移交红十字国际委员会，以色列也将释放30名被关押的巴勒斯坦人。

以色列《新消息报》28日援引一名政府官员的话说，以色列考虑将与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的短期停火协议延长10天以上。以国家安全部长本-格维尔当天晚些时候回应说，如果以色列与哈马斯停火，他领导的政党将退出政府。

以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日上午7时正式生效。根据协议，加沙地带停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。卡塔尔外交部27日发表声明说，哈马斯与以色列已同意将加沙地带人道主义停火期限延长两天。在前4天停火期间，哈马斯和以色列已分别释放4批被扣押人员。（参与记者：柳伟建、汪强）

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