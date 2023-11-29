人民网墨西哥城11月28日电 （记者彭敏）11月28日，由中国外文局美洲传播中心（北京周报社）与外文出版社联合主办的“中国—墨西哥合作与发展论坛·一带一路篇” 以线上线下相结合的方式举行，论坛的主题为“深化文明对话 加强民心相通”。中国外文局美洲传播中心（北京周报社）主任李雅芳出席论坛并致辞，中国驻墨西哥大使张润发表视频致辞。

图为北京会场。主办方供图

图为墨西哥城会场。美洲中心拉美分社供图

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中墨建立全面战略伙伴关系10周年。民心相通是共建“一带一路”的重要基础，文明对话是深化“一带一路”合作的重要路径。本次论坛紧密围绕治国理政、文明交流对话、中墨双边关系、媒体智库合作等话题进行深入研讨，为进一步增进两国人民相互了解和深化“一带一路”合作，提出了很多建设性意见建议。

与会嘉宾观看由美洲中心策划制作的“一带一路”主题视频节目《习语用典——大道不孤 众行致远》。主办方供图

李雅芳在致辞中表示，共建“一带一路”倡议提出10年来，“一带一路”合作从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，开辟了世界经济增长的新空间，搭建了国际贸易和投资的新平台，提升了有关国家的发展能力和民生福祉，为完善全球治理体系拓展了新实践，为变乱交织的世界带来更多确定性和稳定性。此次举办“中国—墨西哥合作与发展论坛·一带一路篇”，旨在进一步密切中墨两国人文领域交流合作，夯实双方友好民意基础。

张润在致辞中表示，中墨两国元首会晤，是今年中墨关系的高光时刻，更是中墨关系史的里程碑。两国社会各界对此高度关注，墨媒把此次会晤称为“历史性时刻”。中墨两国要坚决落实好旧金山会晤达成的重要共识，加强治国理政交流，从各自的古老文明和发展实践中汲取智慧，促进两国在此基础上加强战略对接，挖掘合作潜力，发挥互补优势，推动两国关系再上新台阶。

(责编：曹欣悦、常红)