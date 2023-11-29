新华社纽约11月28日电 通讯：“有朋自东方来”——中国乐队唱响纽约

新华社记者兴越 杨士龙 刘亚南

2023年“有朋自东方来”音乐节近日在美国纽约举行，来自中国的“痛仰”“五条人”“万能青年旅店”“房东的猫”4支乐队掀起了一股独具魅力的音乐热潮。

此次音乐节为期两天，共吸引6000多名乐迷，不少人专程从美国其他州甚至加拿大赶来。很多人提前几个小时就排起了入场的长队，冬夜的寒冷毫不影响他们的热情。演出中，掌声不绝于耳，情绪高涨的乐迷高举手臂，有的跟着韵律蹦跳，有的放声歌唱。

对于在美国的年青一代华侨华人和留学生来说，这场音乐盛宴唤起了他们对故乡故土的眷恋。

康奈尔大学学生刘方告诉记者，这是她第一次在美国观看中国乐队的演出，“找到了家的感觉”。

在西雅图华盛顿大学留学的彭李告诉记者，以前大多是西方的乐队去中国演出，很高兴有中国的乐队来到这里。在异国他乡看到喜欢和熟悉的乐队，心头涌上一股自豪感，“坐了6个小时的飞机，不虚此行”。

和朋友一起从加拿大飞来纽约参加音乐节的艾伦·雍说：“对我而言，中国乐队就像中国菜一样不可或缺，期待更多中国乐队来北美演出。”

来自中国乐队的演出，为美国民众提供了一个认识中国的多彩窗口，在中美间架起一座文化交流与沟通的桥梁。

音乐节上，中国乐队的演出在乐器选择和舞台视觉设计方面独具匠心，将中国传统文化、民族元素融合其中。“五条人”乐队使用了中国传统乐器笙，“万能青年旅店”乐队的舞台呈现了甲骨文、远古岩画和中国书法等元素。

音乐节创始人李宏杰说，传统乐器和视觉元素的融入彰显了真正的文化自信，音乐节的名字也体现出这一点。“‘有朋自东方来’的灵感出自《论语》——‘有朋自远方来，不亦乐乎’。”

纽约人西尔薇·施泰格和她的朋友们兴奋地表达了对“五条人”乐队的喜爱。施泰格说，首次观看就非常喜欢他们的表演，还看到了没有见过的乐器，打算演出结束后去下载他们的歌曲，并推荐给自己的朋友。

“很多时候不需要听懂歌词，也能感受到音乐的魅力，这些中国音乐人非常有才华，乐曲制作和视觉效果都非常棒，很容易引起共鸣。”施泰格的朋友伊丽莎白说。

在哈佛大学从事中国和东亚研究的哈里·沙欣曾在中国学习生活，其间听了多场演唱会，并爱上了中国摇滚乐。4年前，他在中国同学推荐下接触到“万能青年旅店”乐队的作品。回到美国后，他把这支乐队推荐给了身边朋友。

接受采访时，沙欣用中文说，不少外国人“可能知道中国的传统文化很丰富，历史很悠久，但是他们不太了解中国年轻人的文化，比如网络文化，还有摇滚音乐等”。

“有朋自东方来”系列活动11月中旬启动，将持续至12月初。除此次音乐节外，几支中国乐队还将在西雅图、旧金山、华盛顿等城市举办多场巡演。

(责编：崔译戈、刘叶婷)