新华社北京11月28日电 综合新华社驻外记者报道：中国日前宣布决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。对此，欧洲及亚洲各界人士纷纷“点赞”，认为此举将促进各国与中国的文化交流与经贸往来，提振外国企业投资中国的信心，方便更多人士到中国走走看看。

意大利蒂维尼酒庄首席执行官蒂齐亚诺·马赞蒂在得知这一政策后感到非常高兴。“意大利酒庄大多都在乡村，我们去大城市办签证并不方便。这下好了，我们的工作人员将更便利地去中国展开商务交流，相信2024年一定会有更好的业绩。”他说，很多意大利商人没去过中国，但很希望了解中国，免签政策将方便更多意大利人去中国看看。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波说：“很多读者非常兴奋，表示2024年一定要去中国看看。”她说，相信免签政策会促进欧中文化交流。

法国外长科隆纳日前在北京访问时谈到免签政策时说：“这是一个有力举动，将大幅促进我们（两国）的人员往来和人文交流。”法国《回声报》报道说，法中人员往来今后将更加便捷。报道援引中国欧盟商会的公告说，免签政策“是一项切实、有用的优化举措，也将增强企业的信心”。

荷兰计划党主席陈国强说，相信这将加强荷兰等欧盟国家对华经贸联系，特别有助于荷兰中小企业与中国伙伴之间的商业往来。

荷兰欧亚文化交流基金会创始人扬·斯塔普说，他对这一免签政策感到“非常开心”，认为这将给荷兰文化艺术界人士前往中国旅行和工作访问带来极大便利，大幅促进两国人民的相互交流。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，免签政策不仅简化了旅行手续，还加强了文化和经济联系。甘巴尔代拉认为，这一政策将鼓励更多欧洲人到中国这个文化丰富的国家亲身体验。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，免签政策展现出中国为促进商业合作、人员往来和人文交流所作的努力。

中国驻西班牙大使馆27日在西班牙首都马德里举行“中西建交50周年回顾与展望”媒体推介会。参会的西班牙主流媒体、政界、商界和文化界人士纷纷对中方免签政策“点赞”。西班牙国家旅游局局长米格尔·桑斯说，希望通过不断增加有关便利举措，进一步推动西中旅游业的发展。

西班牙伊比利亚报业集团媒体部主任艾诺娅·莫尔说，中方试行的免签政策将进一步促进西中文旅交流与合作，增进两国人民之间的理解和友谊。西班牙企业组织国际联合会总裁玛尔塔·布兰科说，随着西中经贸、文旅、学术等各领域交流与合作深入展开，相关积极措施将鼓励西中民间更频繁的交往。

马来西亚总理安瓦尔26日对中方日前宣布对马来西亚持普通护照人员试行单方面免签政策表示感谢。他表示，马来西亚将从12月1日开始，对中国公民实施入境30天内免签证的便利措施。

马来西亚中国企业家联合会总会长李中平表示，中马近期宣布的免签政策对于两国经济来说都是利好消息，有利于企业和商业人士将彼此国家作为投资或经商目的地，促进两国经贸往来，相信两国旅游人数也将大幅增加。

马来西亚中华总商会总会长卢成全说，马中近期宣布的免签政策表明马中关系的新进展。这一政策可为许多人节省签证办理时间和成本，将为赴华洽商及两国人民往来交流提供便利。（参与记者：乔本孝、陈占杰、王湘江、康逸、李超、汪艺、蔡蜀亚、胡加齐、谢宇智）

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