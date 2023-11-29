新华社北京11月28日电 题：媒体在促进儿童权利保护方面发挥重要作用——访联合国儿童基金会驻华办事处新闻与倡导处处长柏安哲

新华社记者冯歆然

联合国儿童基金会驻华办事处新闻与倡导处处长柏安哲在北京接受新华社记者专访（11月27日摄）。新华社记者 李贺 摄

联合国儿童基金会驻华办事处新闻与倡导处处长柏安哲27日在北京接受新华社记者采访时表示，媒体在促进儿童权利保护方面能够发挥重要作用。期待同中国媒体加强合作，共同讲述更多中国促进全球儿童权利保护的故事。

“对联合国儿童基金会与媒体而言，为儿童发声是我们共同的责任。”柏安哲表示，近年来，基金会与中国媒体开展深入合作，在促进儿童权利保护特别是中国儿童权利保护方面取得了积极成果。

柏安哲介绍，基金会同中国媒体走访了中国的不同区域，充分报道中国各地促进儿童教育、卫生、健康等权利保护的试点项目，同时，也让儿童有更多机会向社会发出自己的声音、表达自己的观点。

第五届世界媒体峰会将于12月初举行，柏安哲将代表联合国儿童基金会出席并参加相关分论坛。

“这是一个非常难得的机会，让我们通过媒体就儿童相关议题发声，鼓励更多媒体关注儿童权利保护。”柏安哲说，他期待同来自世界不同地方的媒体机构交流互动，探讨如何让儿童相关议题进入更广泛的公众视野。

2009年，联合国儿童基金会与新华社共同签署合作备忘录，致力于在全球范围内提高公众对儿童生存和发展状况的认识，促进儿童权益保护。今年，双方再次续签相关合作文件。

“我们非常高兴能够同新华社延续并深化这一合作关系。”柏安哲高度评价双方多年来的合作成果，期待未来能够进一步加强和拓展同包括新华社在内的中国媒体的合作。

柏安哲表示，随着中国为促进全球共同发展作出持续贡献，基金会愿同中国媒体一道，挖掘更多中国促进非洲和亚洲等地区儿童权利保护的故事，总结成功经验，并将其扩展到更多国家、帮助更多儿童。

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