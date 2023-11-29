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外交部发言人：中国尽己所能支持发展中国家气候治理

2023年11月29日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月28日电（记者邵艺博）外交部发言人汪文斌28日表示，中国是推进全球气候治理的行动派，不仅拥有全球最大清洁发电网络，还尽己所能为其他发展中国家提供有关支持帮助。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日由中国企业总承包的阿联酋艾尔达芙拉光伏电站全面竣工。阿联酋方面表示，这对即将主办《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）的阿联酋意义重大。发言人对此有何评论？

　　汪文斌说，艾尔达芙拉光伏电站是目前世界上最大的单体光伏电站，也是共建“一带一路”绿色能源领域重要项目。据报道，电站可供20万户居民用电，每年将减少碳排放240万吨，使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上。一列列光伏组件，组成了阿布扎比沙漠上的“能源绿洲”。

　　汪文斌表示，中国是推进全球气候治理的行动派，不仅拥有全球最大清洁发电网络，还尽己所能为其他发展中国家提供有关支持帮助。除了阿联酋艾尔达芙拉光伏电站之外，巴基斯坦萨察尔风电站、摩洛哥努奥三期光热电站，以及卡塔尔哈尔萨电站和肯尼亚加里萨光伏电站等清洁能源项目，都是中国践行绿色发展理念、推动基础设施绿色低碳化建设和运营、加强应对气候变化合作的实例。

　　汪文斌说：“联合国气候变化迪拜大会即将举行。我们支持阿联酋举办一届成功的气候大会，将继续推动绿色丝绸之路建设与联合国2030年可持续发展议程深入对接，深化绿色基建、绿色能源等领域务实合作，为各国实现绿色低碳发展作出更大贡献。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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