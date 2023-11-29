新华社北京11月28日电 题：做好“链”上“运算题”——首届链博会上展商、专家共话供应链发展

新华社记者张辛欣、王悦阳、成欣

“打造现代农业产业链，让‘田间到舌尖’的距离更短”“把一朵棉花做极致，用一条‘链’做好一个品牌”“用高效稳定的供应链实现高效高质的生产”……28日，首届中国国际供应链促进博览会上，各界围绕一个“链”字展开热议。

经济发展环环相扣，产业链供应链是重要支撑点。如何“加”出协同发展“朋友圈”，怎样减少供应链管理的风险？这些“链”上的“运算题”，展商、专家给出自己的答案。

不到40秒下线一台车——特斯拉公司副总裁陶琳用这个数据说明特斯拉上海超级工厂的制造效率。“上海工厂在开工当年就实现产品交付，三年多的时间内累计生产超过200万辆电动车。”陶琳认为，这样的速度源于与中国供应链的深度融合。

造一台车，要协同一条“链”。目前特斯拉上海超级工厂零部件本土化率超过95%，本土一级供应商超过400家。正是供应链的联动，支撑了研发与生产的快速联动。“与供应商全流程的密切合作，是做好制造的重要前提。”陶琳说。

链博会“健康生活链”展区的稳健医疗展台，展示了从一朵棉花到纯棉制品的棉花产业链发展情况。新华社记者张辛欣 摄

让“朋友圈”持续扩大、供应链日益协同。

28日，中国通用技术集团与GE医疗在链博会上签约，双方将在医疗影像数字化领域开展深度合作，聚焦智慧医疗推出更精准、更个性化的健康解决方案。在中国通用技术集团总经理陆益民看来，以链式思维推动协同发展，是打造全方位全生命周期的大健康产业链的关键。

从加大海外布局到与乐敦制药等企业投资合作引进细胞培养基等技术，华熙生物不断加快融入全球生物制造供应链产业链的步伐。“我们将借助链博会，加强与全球一流企业及更多合作伙伴的紧密连接，迎接更广阔的市场和发展机遇。”华熙生物副总经理高亦说。

聚链成群、集群成势。产业集群加快发展，更好发挥产业链供应链协同的“加法”作用。

这是武汉光谷光电子信息产业集群发展的写照：通过上下游互相配合，大中小企业携手融通、高效分工，在集群内形成了有效的供应链流转，龙头企业核心配套基本可就近解决，打造的光通信全产业链配套联合体，带动了100余家上下游企业发展，产业规模超千亿元。

链博会“数字科技链”展区，观众在浪潮展台参观咨询。新华社记者张辛欣 摄

长春汽车经济技术开发区重点企业携汽车供应链上游和中游40余件展品亮相展区，重庆组团参加链博会，从京津冀产业链供应链活动到深圳重点产业推介，链博会上的一系列产业集群活动，也体现了各地立足禀赋、因地制宜发展特色产业，多个集群“抱团”参展协同发展的实践。

用稳定的供应链减少企业运行成本、降低风险。

从高纯晶硅到太阳能电池片、光伏电站，通威股份布局光伏领域，也对各环节供应链协同感触尤深。“通过行业中的专业分工与合作，在领域内做专做精做强，可以降低采购成本，更好管理风险、应对市场竞争。”通威股份光伏商务部组件营销总监沈潇君在会上说。

会上，不少龙头企业把上下游的合作伙伴带进链博会同台展示，中外企业互动、大中小企业融通，力图在紧密协作中降本增效。

“这个玉米比水果还香甜！”展台上的鲜食甜玉米，引来不少人关注。这是先正达集团中化农业MAP与甘肃省古浪县建设的高标准真空玉米加工厂帮扶项目产品。“种、收、加工、销售”的全产业链合作模式和数字化全程溯源系统，降低供应链成本和管理风险，提升产品品质。

先正达集团中国总裁刘红生告诉记者，截至2022年，先正达联合600余家产业链合作伙伴，激活溯源码累计超过8000万枚。协作的产业链模式让“田间到舌尖”的距离更短、更安全，与供应链伙伴帮助农民采用高产高效可持续技术，也推动农业低碳转型。

链博会“清洁能源链”展区霍尼韦尔展台，展示能源领域技术及解决方案。新华社记者王悦阳 摄

链博会上，全球矿业企业力拓集团展示用于汽车车身及零部件制造的铁矿石、铜、铝等材料以及与下游客户的合作成果。“中国产业链供应链的韧性和完整性为跨国企业深化在华发展增添信心。”力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明表示，希望借助链博会平台拓展合作。

当前，数字技术快速发展，供应链运行模式迎来变革。做好数字技术“乘法”，赋能产业链发展至关重要。

“以互联网为代表的新一代信息技术正成为全球重要基础设施。”中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛认为，供应链数字化程度的加速将更好协同上下游资源、推动多领域融合、提升抗风险能力。“我们要抓住机遇，不断激活数据要素价值，发挥数字技术‘倍增’作用，提升供应链效率，打造发展新引擎。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)