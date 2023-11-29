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共话中国经济新机遇丨专访：中国推进高水平对外开放惠及全球——访全球知名投资人吉姆·罗杰斯

2023年11月29日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社纽约11月28日电 专访：中国推进高水平对外开放惠及全球——访全球知名投资人吉姆·罗杰斯

　　新华社记者王建刚

　　全球知名投资人吉姆·罗杰斯日前接受新华社记者视频采访时说，在近日举行的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上，中国释放出推进高水平对外开放的明确信号，“这极为重要”，对世界和中国都非常有益。

　　罗杰斯说，过去40多年来，中国对外开放的红利惠及亚太地区。“随着对华贸易的增长，韩国、日本等国的经济获得巨大收益，其中也包括美国”。40年前，美国与中国鲜有贸易往来；如今，美中贸易规模巨大，给双方都带来好处。

　　罗杰斯认为，中国选择的发展道路和前进方向是正确的，推进高水平对外开放将使中国成为21世纪全球最重要和最成功的国家之一。

　　罗杰斯还特别关注到中国致力于推动绿色发展的成功实践。他说：“中国目前在环境治理方面做得非常出色。”

　　关于中国的工业化、数字化进程，罗杰斯说，中国每年都培养出成千上万的工程师，数量居世界前列，其中包括许多非常优秀的工程师。“展望未来，我们将看到中国继续为世界提供更多新技术、新产业和新想法。”

　　谈及中国经济前景，罗杰斯表示，数十年来中国经济蓬勃发展，对世界经济产生了重要影响。中国拥有14亿多人口，市场潜力巨大。“今天的中国拥有最漂亮的高速公路、最先进的机场……这里所发生的事情几乎影响着每个人。”罗杰斯说。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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