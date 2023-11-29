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古特雷斯：世界领导人必须打破全球变暖恶性循环

2023年11月29日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月27日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯27日表示，在本周即将召开的联合国气候变化迪拜大会上，世界领导人必须采取行动打破全球变暖的恶性循环，以避免气候变化到达“致命临界点”。

11月27日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部向记者讲话。新华社记者 谢锷 摄

11月27日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部向记者讲话。新华社记者 谢锷 摄

　　古特雷斯在纽约联合国总部对记者发表讲话时说，自己上周末在南极洲目睹那里的冰融化速度“极其令人震惊”，比20世纪90年代初快了3倍。他说：“发生在南极洲的变化所带来的影响不仅局限在南极洲。我们生活在一个互联互通的世界。正在融化的海冰意味着海平面上升，这直接危及全球沿海居民的生命和生计。”

　　他指出，我们正朝着本世纪末地球气温升高约3摄氏度的灾难性方向迈进，如果在碳排放等方面保持现状，那么格陵兰岛和西南极洲的冰盖变化将越过一个“致命临界点”，届时海平面可能比现在高约10米。这是一个恶性循环，冰盖减少等变化会令地球加速升温。

　　古特雷斯呼吁，在联合国气候变化迪拜大会上，各国领导人必须采取行动打破这个恶性循环，保护人们免受气候混乱的影响。

　　他强调，这需要到2030年将可再生能源的使用量增加两倍，将能源效率提升一倍，并使所有人都能获得清洁能源。

　　《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会将于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。

11月27日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部向记者讲话。新华社记者 谢锷 摄

11月27日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部向记者讲话。新华社记者 谢锷 摄

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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