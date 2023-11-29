新华社东京11月28日电 （国际观察）支持率跌至新低 岸田执政压力增大

新华社记者郭丹

日本多家媒体日前发布的民调结果显示，首相岸田文雄领导的内阁支持率继续下滑，创下自民党2012年重新上台以来的内阁支持率新低，进入被视为下台前兆的危险区间。

分析人士指出，岸田原本希望通过今年9月的内阁改组打造改革形象，提升支持率，从而为征战明年9月的自民党总裁选举做准备。然而，岸田内阁的经济政策未能得到民众广泛认同，且最近丑闻不断，导致支持率持续下滑。尽管目前在野党尚难改变自民党执政地位，自民党内也未出现挑战岸田的强劲对手，但是在支持率低迷的背景下，岸田执政压力日益增大。

支持率继续大跌

日本各大媒体基本每月都会就内阁和政党支持率及相关政策等进行民调。岸田的内阁支持率在此前数月就不断下滑，11月又出现明显下跌。《朝日新闻》《读卖新闻》和时事社民调的内阁支持率分别为25%、24%和21.3%，均创自民党2012年12月重新上台以来新低，其中《读卖新闻》的数字比10月调查下降10个百分点；《每日新闻》民调的内阁支持率为21%，创2021年10月岸田上台以来新低。

同时，自民党的政党支持率也十分低迷。时事社民调中，自民党支持率降至19.1%，是自民党2012年12月重新上台以来首次跌破20%；《读卖新闻》的数字为28%，是自民党作为执政党的支持率时隔14年再次跌破30%；《每日新闻》和《朝日新闻》的数字分别为24%和27%，均在低位徘徊。

在日本政坛，内阁支持率低于30%即被认为政权进入“危险水域”。包括11月在内，岸田内阁支持率在一些民调中已连续数月处于这一区间。

此外，日本政坛还有一个众所周知的“青木法则”，由日本已故的前国会议员青木干雄提出。其内容是，当内阁支持率与执政联盟第一大党的政党支持率之和，即所谓“青木率”，低于50%，政权将运营困难甚至有可能倒台。岸田内阁的“青木率”按《每日新闻》和时事社11月的民调数字计算已低于50%，按其他媒体的数据计算也已接近这一门槛。

两大因素引发不满

分析人士指出，岸田内阁支持率低迷主要有两个原因：

首先，民众对岸田政府经济政策不满。

受国际粮食安全、能源危机等问题影响，再加上日元自2022年年初以来大幅贬值，高度依赖进口的日本物资成本激增、物价大涨。岸田政府虽采取了要求企业涨薪等措施，但效果有限，民众购买力严重缩水。

岸田政府11月初提出新的经济刺激计划，声称要将过去两年中增加的税收以减税方式“返还给国民”以应对物价高涨，但财务大臣铃木俊一却表示过去征收的税金早已用掉。鉴于岸田政府大幅增加防卫费的措施中包含“防卫增税”，不少民众认为岸田政府的经济政策前后矛盾，所谓“减税”只是提升支持率的手段。

11月15日，人们走过日本东京涩谷车站前的十字路口。新华社记者张笑宇摄

同时，岸田政府提出的提高公共医疗保险费用于加强少子化对策的计划也遭到很多民众反对。《朝日新闻》民调显示，反对者比例达到68%。

其次，岸田政府最近丑闻不断。

岸田今年9月进行第二次内阁改组，更换了外务大臣、防卫大臣等13名阁僚，希望以此打造改革形象，提升支持率。然而，自10月下旬以来，4名政府高官先后曝出丑闻，分别是文部科学政务官山田太郎曝出婚外情，法务副大臣柿泽未途涉嫌违反选举法，财务副大臣神田宪次名下公司拖欠税款，防卫省政务官三宅伸吾被曝对女下属性骚扰，其中前三人最终均辞职。

对此，在野党纷纷要求追究岸田的任命责任，岸田的用人和领导能力也遭到质疑。特别是柿泽管法务却违法、神田管财务却欠税，让号称在人事任命中“适材适所”的岸田极为尴尬。

此外，自民党多个派阀最近又被曝出政治资金记录有问题，其中包括岸田自己领导的岸田派。这让本就丑闻缠身的岸田政府再添污点。

执政压力日益增大

分析人士指出，岸田能否维持执政地位取决于两点：一是自民党能否继续执政，二是他能否保住自民党总裁职务。

自民党能否执政，由自民党本身或自民党和公明党组成的联盟能否在国会众议院维持多数地位决定。尽管目前自民党支持率有所下跌，但仍遥遥领先其他党派。在今后可预见的一段时间内，即使解散众议院举行大选，在野党也不太可能推翻自民党的执政地位。因此对岸田而言，能否在明年9月的自民党总裁选举中胜选连任，将决定他能否继续担任日本首相。

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

面对内阁支持率的持续低迷，自民党内部最近开始出现离心倾向。有日媒分析认为，财务大臣铃木公然与岸田的“减税”政策唱反调，就是远离岸田的表现。此外，经济安全保障担当大臣高市早苗15日成立“‘日本力量’研究会”，也被认为是“在积蓄自己的力量”。

不过，日媒也指出，目前自民党内尚未出现能和岸田竞争的强有力对手，也未出现要求岸田下台的集体呼声。岸田只要自己不辞职，就还能“支撑”下去。但如果岸田的内阁支持率和自民党的政党支持率迟迟不能回升，党内危机感将增强，“倒岸田”的声音恐将逐渐增大，给岸田的执政前景带来变数。

(责编：崔译戈、刘叶婷)