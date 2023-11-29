新华社开罗11月27日电 专访：希望到2028年每年接待300万中国游客——访埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨

新华社记者姚兵

埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨日前在埃及新行政首都接受新华社记者采访时说，埃及希望到2028年实现每年接待300万名中国游客的目标。埃及目前每周接待约4000至5000名中国游客。“这是一个不错的数字，但我们可以做得更好。”

11月26日，埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨在埃及新行政首都举行的记者会上介绍本国旅游发展情况。新华社记者 隋先凯 摄

“到2028年每年吸引300万中国游客，意味着每周有6万名中国游客来埃及。”伊萨说，这需要更多的航班和酒店房间。“我们欢迎中国酒店投资者来埃及投资，也欢迎中国旅行社组织赴埃及旅游团。”

据伊萨介绍，自2000年开始统计游客数量以来，埃及每年接待的中国游客均未超过30万。通过埃中两国旅游部门、投资者和旅游经营者的合作，可以让到埃及的中国游客数量进一步增加。

今年以来，赴埃及的中国游客数量不断增多，但伊萨认为目前的数量只占预期的十分之一左右。“我们有几个项目可以让中国旅行社和中国航空公司受益。”伊萨说，埃及为航空公司提供了激励计划，为旅行社提供了联合营销计划，并将宣布一系列面向酒店投资者的激励措施。

11月26日，埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨在埃及新行政首都举行的记者会上介绍本国旅游发展情况。新华社记者 隋先凯 摄

“我希望能够尽快访问中国，与中国酒店投资者、旅行社和航空公司交流，让他们了解埃及旅游产品所能带来的回报。”伊萨说，“与此同时，我们计划为中国各地的旅游产品零售商和旅游行业媒体提供参观埃及和了解埃及相关产品的考察团。”

就整体游客数量而言，伊萨说，预计今年埃及游客数量将比去年增长30%以上，“应该能够实现或至少尽可能接近今年接待1500万游客的目标”，2028年的目标是接待3000万名游客。

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