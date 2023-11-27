高乔 蒋子豪

歌曲视频中的林海岩（左二）与毛里求斯儿童。

受访者供图

“你的心、我的心、紧紧相依在一起；同风雨、心连心、好兄弟……”近日，毛里求斯唐人街基金会发布原创歌曲《命运与共》。这首歌由歌曲创作人、深圳大学附属教育集团实验小学指导专家陈善宝、毛里求斯唐人街形象大使李佳倪与毛里求斯当地歌手、中毛儿童共同演唱。歌曲视频（MV）中，陈善宝在毛里求斯与当地孩子玩耍、合唱。

“我们想通过这首歌曲表达毛里求斯华侨华人对中毛共建‘一带一路’倡议的真实感受，向海内外朋友分享中毛友谊的动人故事。”歌曲制作人、毛里求斯唐人街基金会会长林海岩在接受本报采访时说。

写就动人旋律

“在毛里求斯，我偶遇了一个小女孩，她的大眼睛忽闪忽闪的，非常有神。但因为家境经济状况不佳，她的童年几乎没有玩具为伴。对此，我感到很心痛。”陈善宝接受本报采访时说。

今年7月，陈善宝远赴非洲毛里求斯开展为期40日的公益之行。期间，他与林海岩共同前往毛里求斯首都路易港了解当地民众生活现状。当地一些贫困家庭的生活场景深深触动了陈善宝。

“有很长一段时间，这些孩子的身影在我的脑海里挥之不去。”陈善宝说，“他们依然对生活抱有积极向上的乐观心态，令我感动。”与孩子们的相处时光让陈善宝写下了歌词和曲谱。此后，林海岩组织毛里求斯当地歌手录制歌曲。林海岩说：“录制过程中，好几名当地歌手都跟我说，这首歌的旋律很动人，歌词也很朗朗上口，排练真过瘾。”

留下感人画面

在MV中，路易港的孩子们围坐在陈善宝身旁。陈善宝抱着吉他，拨动琴弦。孩子们拍手打着节拍，身子也随着节奏摇摆起来。看着笑容洋溢在孩子们脸上，陈善宝也笑了起来。他们一同哼唱歌曲，享受音乐带来的单纯快乐。

歌曲总长3分钟左右，但拍摄制作过程历时约3个月。歌曲风格打磨、歌手现场拍摄、影视特效制作……制作团队在每个环节都精益求精。“视频中出镜的歌手对视频拍摄提出了许多建议和想法，大家都希望尽可能呈现一个表达真情实感、富有激励力量的作品。”林海岩说。

陈善宝介绍，歌曲目前只有中文版本，因此在歌曲演唱中，中国文化元素有较多体现。制作团队则希望在MV中更多地体现毛里求斯特色元素，因此在中国和毛里求斯两地同时取景拍摄，配合陈善宝在路易港与当地孩子互动的视频素材，力求在MV中讲述中毛民众友好往来的故事。

林海岩介绍：“今年12月，我们将发布歌曲的英文版本，并邀请更多毛里求斯及非洲朋友进行演唱。”

体现中毛友谊

“我小时候住在广东省梅州市松口古镇，经常会有海外华侨华人归来建设家乡，其中就有来自毛里求斯的华侨华人，他们爱国爱乡，为家乡早期的教育和医疗事业做了很多实事。我是听着这些故事长大的。”陈善宝回忆。

近年来，中国与毛里求斯共建“一带一路”合作紧密。毛里求斯圣皮埃尔科特多沃综合体育中心、毛里求斯国家电视台、毛里求斯拉姆古兰国际机场、路易港邮轮码头大楼等标志性项目，均由中企承建。2019年，中国与毛里求斯合作修建的巴加泰勒大坝，改善了近40万人的用水状况，受益人口占毛里求斯总人口30%以上。

“毛里求斯的朋友和我说，大坝建成，受益的不仅是普通居民，还有周边工厂。以前供水不稳定的时候，工厂要向私人企业购水，现在谁都不用为水发愁了。”林海岩说，“我在毛里求斯亲眼见证了一个又一个中毛合作的基建项目落地。有了这些基础设施的保障，毛里求斯的经济发展动力更足了。我们也希望利用自身的资源，发动民间力量，织密中毛友谊之网，用歌声唱出中毛共建‘一带一路’的精彩故事。”

(责编：崔译戈、崔越)