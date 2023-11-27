希腊总理米佐塔基斯26日起访问英国。他在接受英国广播公司（BBC）主持人劳拉·库恩斯伯格专访时表示，他将在与英国首相苏纳克、英国最大反对党工党领袖斯塔默会晤时，都讨论有关“大英博物馆归还希腊帕特农神庙大理石雕塑”的问题。

米佐塔基斯承认，有关这一问题的谈判目前进展并不如人意，但他“有耐心”，而希腊也已经等了200多年。

米佐塔基斯还直言，“这些文物的归属权没什么可争议的，它们就是希腊的，它们根本就是被偷走的”。

雅典卫城修建于公元前5世纪，集古希腊建筑与雕塑艺术之大成，是具有高度文化价值的人类瑰宝。

19世纪初，英国外交官“埃尔金伯爵”托马斯·布鲁斯从奥斯曼帝国统治下的希腊拿到当局所谓“许可”，把帕特农神庙乃至雅典卫城的大量大理石建筑装饰和雕刻切割下来，运回英国。随后英国政府将这些石雕收购，作为大英博物馆的馆藏展出。

希腊长期以来呼吁大英博物馆归还自1816年以来便“收藏”至今的这些大理石雕塑，但遭英方拒绝——英国方面认为，这些雕塑是其“合法获得的”。

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