中新社多伦多11月24日电 (记者余瑞冬)为期两天的第19次加拿大—欧盟领导人峰会，在11月24日发布一份联合声明后，于加拿大纽芬兰和拉布拉多省首府圣约翰斯落幕。双方在联合声明中宣布了在环保、科研创新等领域合作的若干新举措或进展。

加拿大总理特鲁多、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩出席此次峰会。

加拿大与欧盟在此次峰会上宣布成立“加欧绿色联盟”，以加强在气候行动、环境和海洋保护、能源转型、绿色产业转型、监管和商业合作等多个领域的政治、技术、经济和科学合作。

双方还宣布，加拿大加入“地平线欧洲计划”第二支柱的实质性谈判已完成，只待后续签署和落实。“地平线欧洲计划”是目前欧盟实施的规模最大、覆盖最广的科研创新支持计划，预算约千亿欧元，其三大支柱包括“卓越科学”“全球挑战和欧洲产业竞争力”及“创新欧洲”。

双方将启动加欧数字合作伙伴关系，从而在人工智能、在线平台治理、量子技术、网络安全、数字技能和数字证书、数字身份等领域深化合作。

今年3月冯德莱恩访加期间，加方与欧盟同意推动加欧之间的氢能供应链建设。此次峰会联合声明表示，双方正在为可靠的氢能供应链以及设定相关通用标准及认证方法打下基础。

双方承诺，将继续确保全方位实施加拿大与欧盟的《综合经济贸易协定》(CETA)，并在此机制下合作建立富有弹性和多元化的供应链。加方将协助欧盟购买加拿大制造的消防飞机。双方还将在安全和防务领域、打击恐怖主义和严重跨国犯罪等方面加强合作。

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