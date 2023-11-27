新华社杭州11月27日电 专访：中国助力更多国家分享数字贸易红利——访联合国国际贸易法委员会秘书长茹班-布雷

新华社记者张毅荣 郭雅格

联合国国际贸易法委员会（贸易法委员会）秘书长安娜·茹班-布雷日前在第二届全球数字贸易博览会期间接受新华社记者书面专访时表示，中国积极参与建立和维护全球数字经济多边体系，让更多国家分享数字贸易红利。

作为国际组织代表之一，贸易法委员会此次专设展位亮相本届博览会。茹班-布雷表示，数字贸易在塑造国际商业格局方面发挥关键作用，其重要性将越来越大。营造有利生态系统对数字贸易未来发展至关重要。

谈及中国与贸易法委员会在数字贸易方面的合作，茹班-布雷表示，中国积极参与《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》《区域全面经济伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》，这些协定助力更多参与国共享数字贸易发展成果。

茹班-布雷认为，中国在贸易中广泛使用数字技术，如大数据、区块链技术和跨行业线上平台。在“一带一路”倡议技术层面，中国打造“丝路电商”平台，推动建设“数字丝绸之路”，为在数字贸易领域加强互联互通作出积极贡献。

她说，建立和维护全球数字经济多边体系，以进一步推进法治、实现共同繁荣，离不开各国共同努力。这需要所有利益攸关方参与谈判，共同制定促进数字贸易的全球标准。

据茹班-布雷介绍，作为联合国系统在商法领域的核心法律机构，贸易法委员会数十年来一直专注于数字贸易，制定的相关条约和示范法已被全球100多个国家采用。这促进了数字贸易和投资，提高了法律可预测性，降低了包括数字经济在内的境内和跨境商业交易成本。

第二届全球数字贸易博览会23日至27日在浙江省杭州市举行。本届博览会汇聚800多家数字贸易企业，包含50多家世界500强企业，有100多项“数字新品”首发首秀首展。（参与记者：张家伟、方问禹）

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