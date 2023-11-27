《经济日报》驻达喀尔记者 林家全

日前，第二届中非农业合作论坛在海南三亚举办，中方明确表示将坚定支持非洲实现非盟2063年议程，以务实举措开展非洲粮食作物和农业产能提升行动，助力非洲早日实现粮食安全和农业现代化。近年来，中非双方农产品贸易渠道持续拓展，销量稳步提升；中方积极同非洲分享农业发展经验技术，支持非洲国家提高农业生产水平。中非农业合作成果丰硕，农业合作将进一步增进中非传统友谊。

拓宽农产品市场

中非农产品贸易稳步增长，贸易额比10年前翻了近一番，农产品贸易供需对接顺利。中方对非洲最不发达国家98%的输华商品实施零关税待遇，为非洲农产品输华建立“绿色通道”，加快推动检疫准入程序，非洲的水产、作物、咖啡、水果等优质特色农产品已实现稳定对华出口，推动非洲减贫惠农，满足中国多元化需求。

日前，南非农业、土地改革和农村发展部宣布，南非实现首次向中国出口大豆，这标志着该国农业出口领域一个新的重要里程碑。中国是世界上最大的大豆消费国和进口国，南非政府于2022年与中国正式签署了有关大豆及其制品的出口协议。该部新闻发言人指出，中国今年计划进口9700万吨大豆，而南非目前的出口能力尚不足100万吨，这意味着南非农业，特别是大豆种植业拥有广阔的市场前景。未来，南非需要充分挖掘农业生产潜力和增长机遇，农业生产者也应把握时机，为扩大南非农业出口贡献更多力量。

今年9月，在贝宁总统访华期间，中贝两国正式签署了贝宁鲜食菠萝输华植物检疫要求议定书，贝宁菠萝正式获得中国检疫准入。11月初，新晋获得中国检疫准入的首批1吨贝宁菠萝，经由巴黎转机抵达上海浦东国际机场，主运代理商以展览品无纸化通关形式，上报电子信息、上传电子证书、申请检疫许可证核销，由上海海关全程线上审单，实现申报放行无缝对接。从正式获得检疫准入到实现进口，用时仅两个月，在第六届中国国际进口博览会加持下，贝宁菠萝实现了“最快输华”。贝宁菠萝被誉为非洲“甜面包”，是贝宁主要的出口农产品之一，当地种植面积超过6000公顷，年产量约40万吨，此前主要出口欧洲、非洲市场。

中非双方积极拓展新兴合作领域，非洲电商网购等新业态的蓬勃发展，进一步提升非洲农产品在华销量。成立于2014年的kilimall是第一家进入非洲互联网和电商行业的中国企业，如今已成为东非第一大电商平台，用户规模达千万级，企业既深受非洲民众喜爱，更为中国消费者带来南非的芦荟胶、红酒、坦桑尼亚的咖啡，乌干达的水果干等商品。

加速农业现代化

进入中非合作的新时期，中国对非粮农合作的方式更加注重“授人以渔”。目前，来自中国19个省份的21家单位在23个非洲国家建立农业技术示范中心，中非农业技术和人才培训体系进一步健全，300多项先进适用技术在非推广，让非洲100多万小农户受益。

中非持续加强绿色农业、蓝色经济等领域的交流合作。今年7月，中国和摩洛哥在摩洛哥首都拉巴特签署了中摩农业合作谅解备忘录。中摩将立足摩农业发展潜力和双方既有合作成果，在远洋渔业、水产品加工、有机农业、数字农业、节水灌溉等领域不断深化合作。中国依托“以省包国”农业援外新模式与对口非洲国家在关键领域深入试点合作，农业大省湖南为西非国家圣多美和普林西比民主共和国等多国提供农业技术援助，让红彤彤的湖南辣椒出现在非洲土地，香甜的湖南稻米出现在非洲的餐桌上。

近年来，中国致力于在非洲国家推广杂交水稻、复合育种等种植技术，培养当地农技人才。在布隆迪，中国援布农业专家组用数年时间将当地水稻产量由平均3吨/公顷升至10吨/公顷，实现跨越式增长，援布农业专家组借鉴中国扶贫经验，创新探索出“生产性投入基金”模式推广杂交水稻种植，在布隆迪试点建设了第一个“援布隆迪水稻技术减贫示范村”，结合试验示范、技术培训、定向培养带头人等措施，帮助示范村134户1072人全部脱贫。目前，该减贫模式已成功在布隆迪22个示范村进行推广，受益人口超过3.1万人。在塞内加尔，农业组水稻示范点专家优选良种，适当培育，实现了稻谷丰收。专家表示，本季收获的稻种将无偿提供给当地缺种农户，并通过培训和上门指导等方式大力推广先进水稻种植技术，为实现当地水稻自给自足的远期目标作出积极贡献。

多年生稻创制及应用是本次中非农业合作论坛的重要成果之一，据云南大学农学院院长胡凤益介绍，由于只需要田间管理和收获两个环节，多年生稻能够在很大程度上为农户节省种植成本，提高生产效率，适合在热带地区推广种植。

中国在贸易增长、投资和农业技术等领域具有显著优势，中非农业合作有助于解决非洲的粮食安全问题越来越成为各国有识之士的共识。本次论坛期间，布隆迪环境、农业和畜牧业部部长普罗斯珀·多迪科分享了自2019年第一届中非农业合作论坛以来，中布开展农业技术合作取得的成绩，并感谢中国高水平专家组带来的中国经验和中国技术，为布农业生产和粮食安全作出重要贡献。佛得角农业与环境部部长吉尔贝托·席尔瓦介绍了该国在养蜂业、水果种植业以及养殖业等方面的优势。认为中佛两国合作潜力巨大，十分期待与中方加强研究开发和技术创新，提升农业生产力和收益性，增加两国在农业领域的韧性。津巴布韦土地、农业、渔业、水资源和农村发展部副部长戴维斯·马拉皮拉介绍了津在推动减贫和乡村发展方面的经验，欢迎中企赴津投资，助津提升农业灌溉水利和机械化发展水平。

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