新华社达喀尔11月26日电（记者王子正）由中企承建的塞内加尔达喀尔市政交通疏导项目日前在该国首都达喀尔举行开工典礼。塞内加尔总理阿马杜·巴、中国驻塞内加尔大使肖晗等出席典礼。

达喀尔市政交通疏导项目是“振兴塞内加尔计划”的重点项目，由中国国家开发银行和塞内加尔政府共同出资，中交一公局、中国河南国际合作集团有限公司和塞方合作伙伴共同承建。

阿马杜·巴在25日的典礼致辞中表示，达喀尔市政交通疏导项目将大力改善首都达喀尔的交通状况。包括捷斯-图巴高速公路、方久尼大桥等在内的中塞合作项目将对推动塞内加尔经济发展起到积极作用。

肖晗在致辞中说，达喀尔市政交通疏导项目展现了中塞两国在基础设施领域合作的深厚底蕴和广阔前景。他说，中国和塞内加尔是全面战略合作伙伴，也同为中非合作论坛共同主席国。中国将继续致力于深化两国政治互信与务实合作。

据介绍，达喀尔市政交通疏导项目包括尼亚耶公路扩建项目和达喀尔道路疏通改善项目。其中尼亚耶公路扩建项目包含对全长62公里狭窄拥堵路段的整修、拓宽；达喀尔道路疏通改善项目包含新建3座高架立交桥、10座人行天桥，以及有关道路的修复、拓宽、整治和重建。

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