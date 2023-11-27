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世界最大冰山加速漂离

2023年11月27日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月26日电 英国科研人员的监测显示，世界最大冰山在南极洲海底“搁浅”约30年后，正加速漂离南极海域。

　　美联社25日援引英国南极考察处研究人员的话报道，这座冰山代号“A23a”，于1986年从南极洲菲尔希纳冰架脱落，但当时并未漂走，而是就地“搁浅”，此后约30年一直留在威德尔海。

这是2020年2月1日在南极大陆边缘威德尔海拍摄的海上冰山。新华社记者刘诗平摄

这是2020年2月1日在南极大陆边缘威德尔海拍摄的海上冰山。新华社记者刘诗平摄

　　这座冰山面积约4000平方公里，比3个纽约市还大，自上世纪80年代以来长期保有“世界最大冰山”的称号，只在2017年、2021年等少数时候被其他冰山超过，但那些冰山往往很快缩小、消融，又将榜首位置让给“A23a”。

　　英国南极考察处的遥测专家安德鲁·弗莱明24日告诉英国广播公司，这座冰山去年一直在漂移，目前看起来“在加速漂离”，在风和洋流助推下正越过南极半岛北端。

南极威德尔海上的冰山（2020年2月1日摄）。新华社记者刘诗平摄

南极威德尔海上的冰山（2020年2月1日摄）。新华社记者刘诗平摄

　　监测显示，这座冰山后续很可能会向东漂，目前漂移速度约为每天5公里。

　　英国南极考察处的研究人员埃拉·吉尔伯特和奥利弗·马什认为，虽然这座冰山脱落很可能属于自然变化过程，但是全球气候变暖的确也在加快南极冰盖的流失速度。（杨舒怡）

(责编：崔译戈、崔越)

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