人民网迪拜11月26日电 （记者任皓宇）25日，山东重工集团全球合作伙伴大会暨新产品展示会在阿联酋迪拜杰布阿里自贸区举行。来自中东、欧洲、非洲、南亚等地区70多个国家的570名经销商、大客户参加。

大会现场。人民网记者 任皓宇摄

山东重工集团董事长、总经理谭旭光在贺信中表示，此次大会是山东重工举行的首届迪拜产品展示和交流会，是今年继中亚五国战略合作伙伴大会后，进一步深化国际合作的第二场盛会。期待各方通过山东重工搭建的覆盖全球的平台，充分进行产品交流、渠道交流、服务交流，增进了解，沟通感情，共谋商机，共绘发展蓝图，更加紧密地携手前行。

山东重工集团副总经理王志坚表示，在过去30多年的国际市场深耕中，山东重工与全球合作伙伴彼此信任、协同共建，取得了蓬勃发展的累累硕果。未来希望与全球合作伙伴心手相连、并肩前行，扎根当地经营、挖掘市场金矿、做大品牌效应，共同打造国际共赢新典范，携手奔赴更加美好的未来。

嘉宾参观体验山东重工产品。人民网记者 任皓宇摄

来自沙特的萨利赫经营着一家拥有上百台重型汽车的运输公司。“之前公司的运输车辆用的都是欧美品牌的重型汽车，在试用了中国生产的重型汽车后，我把运输车辆都换成了中国品牌。”在产品展示区，萨利赫拉着记者来到山东重工集团旗下中国重汽生产的汽车前，拿起手机里的视频给记者展示他的车队。“你看，就是这个品牌，汽车质量好，维修保养方便，价格也很有竞争力。”感受到中国汽车的优势后，萨利赫第一时间选择成为中国重汽沙特经销商。“现在车辆在沙特的销量很好，经常是车还没到港，就已经被预定了。”萨利赫说，“随着共建‘一带一路’深入推进，越来越多中国产品、中国企业来到中东，为合作发展带来更多机会。”

嘉宾参观体验山东重工产品。人民网记者 任皓宇摄

据介绍，山东重工近年来持续加大对中东市场的投入力度，并在迪拜投资建立了集产品展示、仓储物流、服务支持、机组测试、培训等五大功能于一体的“中东运营中心”。目前，山东重工正规划在非洲、中亚、东南亚、南美等地筹建区域运营中心，链合全球领先的经销商伙伴，全力打造大集团大区域统一服务平台，并同步布局当地化制造和金融支持，构建起全方位的全球市场服务支撑体系。

活动期间，山东重工新产品展示会同步举行，旗下10余家权属企业携拳头产品和最新技术集中亮相，并重点推介了高端重卡、客车、发电机组、新能源动力等领域产品。

(责编：崔译戈、刘慧)