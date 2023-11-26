新华社韩国釜山11月26日电（记者陆睿 冯亚松）当地时间11月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在韩国釜山出席中日韩外长会期间会见韩国外长朴振。双方确认中韩战略合作伙伴关系定位，愿持续沿着这一方向向前推进。

王毅表示，建交30多年来，中韩关系全面快速发展，双方相互成就、共同繁荣，给两国人民带来巨大福祉，也为地区和平稳定做出积极贡献。近一时期，国际地区形势发生很多重要变化，中韩关系也出现不少新情况。但中韩是搬不走的近邻，这个客观事实永远不会变。两国关系好双方受益，反之双方受损，这个道理也永远不会变。中韩关系发展应始终锚定友好合作的大方向，这对双方来说是必须做好的必答题，而非选答题。中方愿同韩方加强交往沟通，坚守建交初心，坚持互尊互信，排除外部干扰，确认战略合作伙伴关系定位，并不断为之增添新内涵。

王毅指出，中韩已成为利益高度融合、产供链高度互嵌的合作伙伴。中国具有完备产业体系和超大规模市场，将实施更高水平开放，这将持续为中韩互利合作提供新机遇。双方应共同抵制经济问题政治化、科技问题工具化、经贸问题泛安全化的倾向，维护产供链稳定畅通，推动两国经贸合作取得更大发展。

朴振表示，祝贺中国成功举办杭州亚运会。韩国政府重视韩中关系，认为韩中战略合作伙伴关系符合两国和两国人民的利益，愿持续向前推进，这是韩方的明确立场。韩方愿同中方加强各层级对话沟通，深化经贸合作，维护供应链稳定，促进人文交流，推动两国战略合作伙伴关系不断取得新发展。在加强双边合作的同时，韩中还可以就东亚和世界的和平稳定共同努力。韩中日三国外长会时隔4年多再次举行，期待会议取得积极成果，深化三国合作。

王毅表示，中方支持韩方主办中日韩外长会，愿同韩方、日方共同推动三国合作重整行装再出发。

双方就朝鲜半岛局势等交换了意见。王毅强调，中国始终是东北亚局势中的稳定力量，一直并将继续为缓和半岛局势发挥建设性作用。

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