江苏文化嘉年华开幕式现场。人民网记者 白元琪摄

人民网马六甲11月25日电 （记者白元琪）11月24日，由江苏省侨办、马六甲历史城区（鸡场街）工委会及郑和·朵云轩（马六甲）艺术馆主办的“水韵江苏”江苏文化嘉年华开幕式在马来西亚马六甲举行。马来西亚中国公共关系协会副会长拿督威拉颜天禄、江苏省海外联谊会副会长徐东海、江苏省海外联谊会理事熊志金、马来西亚-中国总商会马六甲分会会长李传财、郑和·朵云轩（马六甲）艺术馆馆长黄文庆等嘉宾出席。

今年是江苏与马六甲缔结友好省州的第21年。两地同为郑和七下西洋的重要节点，自古有着深远的历史渊源和传统友谊。多年来，两地的文化交流活动此起彼伏，不断深化双方人民的相互了解和友好交往。

颜天禄在致辞中表示，马六甲自古以来是连接东西方的海上交通咽喉要地。中国明代外交使节郑和，从江苏起锚出海，七次远洋航海，曾经六次驻节马六甲。所以，马六甲同江苏历史渊源深厚。“2002年及2008年，马六甲以‘郑和精神’为纽带，先后分别同江苏省，以及南京市正式建立友好省州、友好城市关系，进一步巩固了双边关系发展基石，致力促进两地‘海丝相连’，为构建马中命运共同体注入动力。”

颜天禄说，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年、马中建立全面战略伙伴关系十周年。此次嘉年华活动不仅精准贯彻“民心相通，文化先行”的实践理念，体现出苏甲省州人民的密切互动和美好成果，而且也为推进共建“一带一路”倡议，从政府层次以及企业之间的“大写意”合作，具体拓展到了民间精谨细腻的“工笔画”交流，并让“丝路精神”充分发挥到位，深化马中两地人民之间的友谊。

徐东海在演讲中表示，希望通过此次嘉年华活动更好地宣传江苏，传播中华文化，讲好中国故事，增进海外华人华侨对中国文化的了解、喜爱和认同，促进民心相通，汇聚侨心，凝聚侨力。“上午，我们参观了马六甲历史街区，世界文化遗产郑和官厂原址，使我深深的感受到郑和下西洋的辉煌足迹。更有我们华人奋斗的历史见证和多元化的融合发展。让我们欣喜的看到海外侨胞在世界的舞台上传播中华文化，展示中华民族团结一家亲。”

徐东海强调，“我们要携起手来，抓住机遇，开拓进取，共同做好新时代海外文化交流工作，弘扬和传播博大精深的中华文化，寻找中华民族精神和优秀文化之‘根’。让中华民族的优秀精神基因在海外世代相传。”

紧接着，颜天禄和徐东海共同开启了秦淮灯亮灯仪式。然后，双方进行了友好交流座谈和互赠礼品。

据介绍，本届嘉年华包含四个主题：名家书画展，摄影图片展，非遗作品展和秦淮灯展。活动现场还集中展示了江苏8个地方的非遗作品，包括南通的蓝印花布、扬州的漆器、苏州的苏绣和桃花坞木版年画、徐州的香包、南京的云锦和秦淮灯等。

摄影图片展共展出了40多幅摄影作品，多元化呈现了江苏的城市自然景观、文化和民俗，以及绚丽多姿的自然景观和丰富多彩的旅游资源。

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