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中国驻蒙古国大使沈敏娟走访蒙古国残疾儿童发展中心并慰问孤残儿童

2023年11月25日15:19 | 来源：人民网-国际频道
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11月24日，沈敏娟大使看望接受康复治疗的残障儿童。人民网记者 霍文摄
11月24日，沈敏娟大使看望接受康复治疗的残障儿童。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托11月25日电 （记者霍文）24日上午，中国驻蒙古国大使沈敏娟走访中国政府援建的蒙古国残疾儿童发展中心，看望在中心接受康复治疗的残障儿童，特别是残障孤儿，并同中心主任恩和巴图进行工作交流。

恩和巴图介绍了中心2019年启用以来运行发展情况，感谢中国政府大力援助，以及此次中国驻蒙使馆的爱心捐赠，表示中心医护人员将继续努力工作，让更多蒙古残障儿童在中心获得治疗康复。

沈敏娟赞赏中心医护人员的辛勤付出，表示中心是在两国总理共同见证下启动的，是中国政府无偿援助建造的蒙古国最大、最现代化、功能最全的残疾儿童治疗康复场所，也是两国在民生领域合作的重要标志性工程，体现了中方对蒙社会保障事业的支持，以及对残疾儿童及其家庭的关爱。很高兴中心为改善残疾儿童健康水平、治疗和预防儿童残障发挥重要作用。中方将继续关心中心发展事业，提供力所能及的帮助。

沈敏娟看望了正在接受康复治疗的残障儿童，同孩子和父母亲切交流。不少家庭是从偏远省份慕名前来治疗的，激动地分享孩子身心状况取得的显著进展，纷纷表示中国政府援建的这项惠民工程为他们带来了欢乐和希望。

沈敏娟还特地探望了住院治疗的残障孤儿，向医护人员详细询问孩子残障情况和治疗进展，并给孩子们送去礼物。

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(责编：艾雯、刘慧)

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