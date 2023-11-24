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2023年缅甸“中国影像周”在仰光开幕

2023年11月24日13:59 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻缅甸大使馆郑志宏公参致辞。人民网记者 谢佳君摄
中国驻缅甸大使馆郑志宏公参致辞。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光11月24日电 （记者谢佳君）11月23日，中国驻缅甸使馆、中央广播电视总台和仰光中国文化中心共同举办的“中国影像周”在仰光开幕。使馆郑志宏公参和缅甸宣传部部长貌貌翁在开幕式上致辞，缅甸电影协会主席、新闻委员会主席、仰光外国语大学校长及华侨华人、中文学校师生、媒体等各界80余名代表出席活动。

郑志宏致辞表示，中缅两国友好交流源远流长，1961年周恩来总理率团访缅，在仰光举办首届“中国电影周”。几十年来，中缅两国开展了丰富多彩的影视交流，合作译制引进大量中国优秀影视剧，近年中方还帮助缅方数字修复老电影《鄂巴》。新形势下，中方愿同缅方深化包括影视在内的人文交流合作，与缅甸人民分享更多中国故事，展现更加全面生动的中国，也欢迎更多缅甸优秀影视作品走进中国。希望两国友好交流的桥梁越走越宽，助力两国民心相通和各领域合作。

貌貌翁致辞表示，缅中两国作为友好邻邦，人文交流早在缅甸骠国和中国唐朝时期就已十分密切。近年来，两国影视等各领域交流合作如火如荼，译制引进的中国影视作品深受缅甸观众喜爱。相信“中国影像周”作为缅中文化交流重要平台，将进一步增进两国人民相互了解和感情，助力深化两国友好关系。

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(责编：于洋、常红)

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