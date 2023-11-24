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中国企业支持的里约热内卢瓦隆古码头考古遗址保护项目正式投运

2023年11月24日11:08 | 来源：人民网-国际频道
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揭牌仪式现场。人民网记者 宋亦然摄
揭牌仪式现场。人民网记者 宋亦然摄

人民网里约热内卢11月23日电 （记者宋亦然）当地时间11月23日上午，由国家电网巴西控股公司（国网巴控公司）支持的里约瓦隆古码头考古遗址保护项目举行投运仪式，标志着这一项目正式完工并顺利交付里约市政厅。联合国教科文组织驻巴西文化协调员伊莎贝尔·德保拉、里约热内卢市长爱德华多·佩斯，以及中国驻里约热内卢总领馆、国网巴控公司、巴西国家历史和艺术遗产研究所、巴西国家开发银行等机构和企业的代表百余人出席了投运仪式。

瓦隆古码头始建于18世纪末，曾是非洲奴隶踏上巴西的首站。据估计，约90万非洲奴隶在此登陆之后再被转卖至美洲大陆，占被贩卖至美洲大陆的黑人奴隶总数的四分之一。瓦隆古码头考古遗址也因此成为最大的非洲奴隶贸易海港遗址。该遗址于2011年被发现；2017年世界遗产大会上，瓦隆古码头考古遗址单独以标准6列入世界文化遗产。“瓦隆古码头考古遗址具有极其重要的文化意义。通过码头进入巴西的不仅仅是被奴役劳工，还有他们的文化、精神、习俗等，这极大地影响了今天的巴西社会。”巴西里约热内卢联邦大学历史学教授、码头管理委员会成员巴巴拉·多斯桑托斯说。

国网巴控公司利用巴西国家开发银行社会责任项目贷款资金，按照联合国教科文组织标准对该遗址进行了维护工作，并启动了“瓦隆古—祖先之家”展区，以讲述瓦隆古码头遗址与非洲大陆的联系。为此，巴西国家历史和艺术遗产研究所专门制作牌匾，感谢中国企业为巴西文化遗址保护做出的巨大贡献。“公司高度重视履行企业社会责任，为当地社会做出自身贡献。项目的竣工移交证明了中国企业对于巴西历史文化遗产保护的热忱。”国网巴控公司董事长孙涛在仪式上表示。

爱德华多·佩斯在讲话中回顾了瓦隆古码头考古遗址保护工程建设的困难，并向各界对于文化遗产保护提供的支持和帮助表示感谢：“里约市政厅未来将继续支持这一遗产的维护和发展。”爱德华多·佩斯说。

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(责编：于洋、常红)

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