新华社维也纳11月22日电 11月22日，中国常驻国际原子能机构代表李松大使率团出席国际原子能机构11月理事会，就巴以冲突和以色列核问题发言。李松表示，加沙地区的冲突已持续一个多月，中方一直积极劝和促谈，积极提供人道主义援助，积极推动停火止战。上周，中方作为联合国安理会轮值主席，主持通过了安理会第2712号决议。本周，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团访华。昨天，习近平主席出席金砖国家领导人关于巴以问题的特别视频峰会，强调指出当务之急是立即停火止战，避免更为严重的生灵涂炭；要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止针对加沙民众的集体惩罚；国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大、影响整个中东地区稳定。解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实“两国方案”。不公正解决巴勒斯坦问题，中东就没有持久的和平稳定。中方呼吁尽快召开更具权威性的国际和会，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

李松强调，中东地区不应受到核武器威胁，这是地区国家的普遍呼声。中方一贯积极支持中东地区国家推动建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力。当前有关事态发展加重了国际社会对以色列核问题的关注。这个问题应在《不扩散核武器条约》和国际原子能机构框架内予以更大重视，开展严肃认真的讨论。以色列应尽快以无核武器国家身份加入《不扩散核武器条约》，并将其所有核设施置于机构全面保障监督之下。有关地区国家及核武器国家应切实承担责任，参与到联合国框架内建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区进程中来。中方鼓励各方加大外交努力，通过对话协商找到解决方案，为维护国际核不扩散机制的权威性和有效性、维护中东地区和平安全与稳定做出贡献。

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