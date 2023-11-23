新华社维也纳11月22日电 2023年11月22日，中国常驻国际原子能机构代表李松大使率团出席国际原子能机构11月理事会，在“技术援助与合作委员会报告”议题下发言，充分肯定机构在面向广大发展中国家的技术援助与合作领域工作，表示中国将积极践行习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，支持机构服务全球可持续发展、造福广大发展中国家。

李松指出，国际原子能机构的核心职能之一是积极开展技术援助与合作，促进核能核科技的和平利用，惠及成员国特别是广大发展中国家。中国高度重视机构在这一领域发挥重要作用。机构2024－2025年技术合作计划建议充分考虑到成员国特别是发展中国家实际情况和优先需求，将粮食和农业、健康和营养、安全和安保作为优先支持领域。这些都与全球发展倡议核心理念高度契合，中方积极支持。

李松强调，中国作为最大的发展中国家，一直是机构技术合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中方将充分利用自身在核能核技术应用领域积累的经验，为机构技术合作做出积极贡献。他介绍了中国积极承办机构各类培训班和研讨会，积极帮助广大发展中国家培养核领域优秀人才，推动全球核能与核技术和平利用的努力，并指出，2024年是中国加入机构40周年，中方将以40周年为契机总结回顾与机构各领域合作成果，展望未来合作，积极落实全球发展倡议和全球安全倡议，与机构和成员国一道，为共同促进联合国2030年可持续发展议程做出更大贡献。

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