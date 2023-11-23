人民网北京11月23日电 （记者花放） “文化外交与跨文化复合型外语人才培养”国际会议日前在中国人民大学顺利召开。本次会议邀请了来自中国、德国、澳大利亚、美国、西班牙等国的近百名专家相聚人大，就如何利用跨文化视野来理解和诠释目的语国家及其区域文化特点，如何借助目的语国家语言来“讲好中国故事”、促进跨文化交流与文明互鉴等问题展开了广泛和深入的探讨。

会场合影。主办方供图

中国人民大学校长林尚立教授在开幕致辞中指出，文化外交与跨文化复合型外语人才培养是语言类学科的必要之举，此举对未来人类的发展会愈发彰显其重要性。林尚立认为，外语人才的培养应该具有文化感、哲学感，同时要加深对世界文化的了解，要有世界眼光，希望外语专业能够培养出一批真正具有家国情怀、人类情怀，同时也具有丰厚人文底蕴的新一代文化人，培养出跨文化的文化外交者、跨文化的文化促进者。

中德友协会长、前驻德国大使史明德在致辞中指出，人大在培养高质量区域与国别人才方面具有独特条件和优势，师资雄厚、学科齐全、研究基础牢固，未来一定大有作为。

人大外国语学院院长陈方教授表示，在目前区域国别学的学科体系、学术体系、话语体系的内涵和外延不断扩大的语境之下，外语学科要发挥其独特作用，找到自己的学科主体性和立足点，文化外交可能是一个答案，同时学院的一切活动都应围绕人才培养这一最核心、最根本的任务来进行。

汉斯·赛德尔基金会（德国）北京代表处首席代表周迪波（Debora Tydecks-Zhou）对通过国际交流增进文化理解，消除国家间误解，促进文化多样性建设，共建和谐友好的国际环境阐释了自己的观点和殷切希望。

本次会议设有四场主旨报告和一场专家对谈，主题为高校外语院校区域国别学研究、新时期的文化外交、文化外交与外语人才培养，分别由中国人大学外国语学院陈方院长、田丽丽副院长、周铭副院长、“文化外交与区域国别研究复合型外语人才培养”研究团队负责人孟虹教授和德语系主任张意教授主持。

在分论坛环节，来自国内外多所高校、多家媒体和研究机构的近四十位中外学者还就文化外交、复合型外语人才培养、记忆场所与外语课程中的历史教育、区域国别研究及媒体外交与跨文化翻译等主题，进行了热烈而深入的研讨。

“文化外交与跨文化复合型外语人才培养”国际会议由中国人民大学外国语学院及其“文化外交与区域国别研究复合型外语人才培养”研究团队联合中国人民大学区域国别研究院、中欧人文艺术教育联盟、中国德国友好协会和汉斯·赛德尔基金会（德国）北京代表处等机构举办，旨在汇集国内外学者观点，助力外语学科建设和人才培养，增进中外文化交流和相互理解。

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